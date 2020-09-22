تعرف على سبب رحيل ريكي بويج عن برشلونة

قرر الهولندى رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني، فتح الباب أمام الموهبة الصاعدة ريكي بويج للرحيل عن الفريق الكتالونى هذا الصيف، وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن مسئولى برشلونة الإسباني، يرون أن فتح باب الرحيل أمام اللاعب الصاعد، ريكي بويج، هو الخيار الأفضل بالنسبة له وللنادي في الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن رونالد كومان مدرب برشلونة يرفض بقاء ريكي بويج لأسباب فنية، وإنما يريد حصوله على دقائق أكثر واكتساب المزيد من الخبرات.

وقال كومان، عقب مباراة برشلونة أمام إلتشي في كأس خوان جامبر، أنه أخبر ريكي صراحة أنه يحتاج إلى الحصول على دقائق أكثر لأنه ما زال صغيرًا في السن.

وأضاف مدرب برشلونة، إن ريكي بويج نجم خط الوسط الصاعد يحتاج إلى النمو وكسب الخبرات وذلك لن يكون إلا بالمشاركة في عدد أكبر من المباريات، ولن يقدم له برشلونة هذا الأمر في الموسم الجديد.

ويأتى قرار رونالد كومان مدرب برشلونة مع بويج، فى الوقت الذي كان يراهن فيه كثيرًا على الشباب عندما كان مدرباً للمنتخب الهولندي قبل الشروع في تجربة فنية جديدة لدى برشلونة، حيث يعقتد إنه من الضروري أن يشارك لاعبو كرة القدم بانتظام في سن ريكي.

ولا يفضل الهولندي أن يتواجد اللاعب الذي شاهده في التدريبات خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة، في فريق برشلونة بي وانما التواجد في احدى الفرق الأولى بنادي آخر.

ويفضل مسئولو البلاوجرانا انتقال ريكي إلى أياكس الهولندي في الوقت الحالي على سبيل الإعارة، على الرغم من عدم وصول عرض رسمي حتى الآن.