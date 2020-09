جوجل تختبر جمع تبويبات متصفح كروم بشكل تلقائى معا

يوجد أشخاص في هذا العالم يتمتعون بمحتوى مثالي للعمل على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم مع علامة تبويب واحدة أو اثنتين من علامات تبويب المتصفح المفتوحة في كل مرة، ولكن هناك أشخاص يجمعون عشرات من علامات تبويب أو أكثر في كل جلسة، وينطلقون بشكل صعب بين الصفحات في جهود غير مجدية في كثير من الأحيان للبقاء مركزة ومنظمة.



وفقا لما ذكره موقع " techxplore"، قدمت متصفحات Google Chrome مجموعات علامات التبويب، حيث يتيح ذلك للمستخدمين تنظيم مجموعات ضخمة من علامات التبويب المفتوحة تحت عناوين فردية بشكل أفضل.



إذا كنت تعمل على تقرير بمقالات من مصادر إعلامية مختلفة ، على سبيل المثال، يمكنك إنشاء عناوين لـ New York Times و The Washington Post و The Guardian وغيرها من المصادر التي جمعت منها قصصًا متعددة ببساطة، وذلك من خلال تحديد أسماء وألوان لعلامات تبويب Chrome للتعريف الفوري.



يمكنك حتى استخدام الرموز التعبيرية لتسمية مجموعاتك، ويفضل بعض الأشخاص إعطاء الأولوية لعلامات تبويب الصفحات لقراءتها مع تسميات مثل اليوم، الأربعاء، هذا الأسبوع، عاجل، يمكن الانتظار وغير ذلك.



يمكن للطلاب الذين يكتبون التقارير تصنيف علامات التبويب المفتوحة بالعناوين مثل الخلفية والاقتباسات والإحصائيات والأخبار والصور.



أضافت جوجل مؤخرًا ميزة جديدة إلى مجموعات علامات التبويب: التجميع التلقائي، ولا يزال في وضع الاختبار، حيث يبلغ المستخدمون عن نتائج مختلفة.



يُعتقد أن الميزة قد يتم استخدامها في النهاية لإنشاء مجموعات تلقائيًا وفقًا للموضوع بناءً على العناوين أو المحتويات.



وفي الوقت نفسه، لا يزال من الممكن إنشاء مجموعات علامات التبويب يدويًا ببساطة عن طريق تحديد صفحات متعددة، والضغط بزر الماوس الأيمن على إحداها وتحديد "مجموعة جديدة".



يمكن تسمية المجموعة واختيار واحد من ثمانية ألوان، ويؤدي الضغط بزر الماوس الأيمن على صفحة ويب إلى إظهار قائمة للسماح بإنشاء مجموعة جديدة أو إضافة الصفحة إلى مجموعة موجودة بالفعل.

ويمكن إعادة ترتيب المجموعات عن طريق سحب علامة تبويب اسم المجموعة على طول شريط علامات التبويب.