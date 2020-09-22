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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

واتس آب يدعم استخدام حساب واحد على أكثر من جهاز

22 أيلول / سبتمبر 2020 06:49

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من المعروف أن تطبيق التراسل الفورى واتس آب يعمل حاليا على تطوير ميزة تسمح لمستخدميه باستخدام نفس الحساب على أجهزة مختلفة فى وقت واحد دون الاعتماد على الجهاز الرئيسي لمدة شهرين

لكن وفقا لأحدث تقرير صادر عن WABetaInfo الذى يتعقب التغييرات والميزات القادمة على التطبيق المملوك لفيس بوك، فإن ميزة الأجهزة المتعددة في المرحلة الأخيرة من طرحها لمستخدمي الإصدار التجريبي من أندرويد للتطبيق، حيث قال التقرير: "تتمثل الخطة التالية لتطبيق واتس آب في منح مختبري الإصدارات التجريبية إمكانية استخدام هذه الميزة".

ويذكر التقرير أيضًا أنه في حين أن بعض الميزات المتعلقة بخيار الأجهزة المتعددة لا تزال غير جاهزة ، فقد تكون الميزات الهامة مثل خيار مزامنة سجل الدردشة ، وكتم الدردشات ، وتمييز / تسليم الرسائل وما إلى ذلك جاهزة للتشغيل.

كما يقدم التقرير أيضًا لقطة شاشة تعرض الشاشة لـ "الأجهزة المرتبطة" التي تحتوي على قسم مخصص لـ "الإصدار التجريبي متعدد الأجهزة"، سيسمح تمكين هذا للأجهزة الأخرى المرتبطة بالوصول إلى حساب WhatsApp دون اتصال على الجهاز الأساسي، وتشير التوقعات إلى أن ميزة الواتس اب الجديدة ستدعم تنشيط حساب واحد على عدد 4 من الأجهزة، بعد أن إقتصر التطبيق على تشغيل حساب المستخدم على جهاز واحد فقط، مع إمكانية مسح الرمز على أجهزة الحاسب وتطبيق المتصفح.

ويجب على القراء ملاحظة أنه بمجرد تمكين هذه الميزة ، ستعرض جميع أجهزتهم الدردشات نفسها وستتم مزامنتها، حيث قال التقرير "عند تشغيل مفتاح التبديل لتسجيل حساب WhatsApp الخاص بك ، وإنشاء جلسة جديدة ، ستكون أجهزتك متزامنة وأي إجراء يتم اتخاذه من جهاز يتم نسخه تلقائيًا على جميع أجهزتك الأخرى".

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