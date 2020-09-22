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هندسة المتفجــرات تتعامل مع "أجسام متفجرة" بغزة

22 أيلول / سبتمبر 2020 10:30

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غزة-الرأي

تعاملت الطواقم الفنية في دائرة هندسة المتفجرات بمحافظة غزة مع عدد من الأجسام المتفجرة في مناطق مختلفة في المحافظة، وذلك بعد تلقي الهندسة إشارات من العمليات المركزية تفيد بوجود أجسام مشبوهة ومتفجرة.

وقال النقيب محمد عيد ُشراب مدير دائرة هندسة المتفجرات بغزة: إن "الطواقم الفنية في هندسة المتفجرات تمكنت من إزالة عددٍ من الأجسام المتفجرة خلال تنفيذها لمهام المعاينة وأزالت خلالها الخطر عن المواطنين".

وأوضح أن المهام شملت إزالة قذيفتي هاون عيار "60" ملم قرب منطقة ملكة، بالإضافة إلى إزالة قذيفة مدفعية عيار 155 ملم شديدة الانفجار عثر عليها المواطنين في إحدى الأراضي الزراعية شرق منطقة الزيتون.

وأشار إلى أنه تم إزالة الأجسام المشبوهة والخطيرة وتحريزها ونقلها إلى مستودعات هندسة المتفجرات ليتم تأمينها حسب الأصول الفنية والهندسية .

ودعا مدير دائرة هندسة المتفجرات بغزة المواطنين إلى عدم الاستهتار بالأجسام المشبوهة وإلى ضرورة التبليغ عنها فوراً بالاتصال على العمليات المركزية بالشرطة حفاظاً على أرواح المواطنين.

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