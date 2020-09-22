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كلية "الرباط" تستوعب 80 طالباً جديداً للعام الدراسي الجديد

22 أيلول / سبتمبر 2020 10:35

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غزة-الرأي

أعلنت كلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، استيعاب 80 طالباً للعام الجامعي 2020-2021، لدراسة تخصصي القانون والعلوم الشرطية، والملاحة البحرية.
وأوضح عميد الكلية د. ناصر سليمان أنه تم قبول (50) طالباً في تخصص القانون والعلوم الشرطية، و(30) طالباً في تخصص الملاحة البحرية للعام الدراسي الحالي.
ولفت إلى أن اختيار الطلاب جاء بعد انتهاء جميع مراحل التسجيل التي تمت خلال الشهرين الماضيين، المتمثلة في اختبار كشف الهيئة، واللياقة البدنية، والفحص الطبي، إلى جانب اختبار الثقافة، والمقابلة النهائية.
وأشار العميد سليمان إلى أنه تم إبلاغ الطلاب المقبولين من خلال رسائل نصية عبر هواتفهم، لافتاً إلى أنه سيتم لاحقاً تحديد موعد بدء الدراسة، نظراً للإجراءات المفروضة حالياً في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن برنامج البكالوريوس لكلا التخصصين يتضمن الدراسة لمدة 4 سنوات، بعدها يتخرج الطلاب برتبة ملازم لدى وزارة الداخلية والأمن الوطني، حسب قوانين ولوائح الوزارة.

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