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صور: الزراعة تتلف 35 طن علف مخالف للمواصفات

22 أيلول / سبتمبر 2020 01:52

غزة - الرأي

أتلفت الطواقم الفنية العاملة بوزارة الزراعة مايقارب من 35 طن علف تم دخوله في وقت سابق لقطاع غزة، وذلك لمخالفته للشروط والمواصفات الفنية الموضوعة من قبل وزارة الزراعة، وتحديدا من حيث اللون والرائحة والقوام وانتشار السوس.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها طواقم الوزارة العاملة في معبر كرم ابو سالم، لحماية مستلزمات الانتاج الداخلة لقطاع غزة،وحمايه للصناعات القائمة على مستلزمات الانتاج وحماية للمزارع الفلسطيني.

وكانت وزارة الزراعة الفلسطينية، شكلت لجنة لتقييم اعتماد المستلزمات الزراعية سواء المستوردة أو المحلية، وتشمل (أسمدة، مخصبات زراعية، مبيدات زراعية، بذور، تقاوي، أدوية بيطرية، أعلاف، وبيض مخصب).

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