سلطة الموانئ البحرية تدعم اللسان الغربي بميناء غزة البحري

غزة-الرأي

شرعت سلطة الموانئ البحرية بوزارة النقل والمواصلات اليوم بتدعيم كاسر الموج من الناحية الغربية والجنوبية بالكتل الإسمنتية الضخمة والذي يعتبر من أهم المشاريع النوعية في مرفأ الصيادين وذلك استعدادا لاستقبال فصل الشتاء.

بدوره،أكد أ. أنيس عرفات نائب مدير عام سلطة الموانئ البحرية أن اللسان الغربي يعاني من خطر الانجراف والتآكل بفعل العوامل الجوية مما استدعى إعادة تدعيم اللسان البحري لحمايته من ارتطام الأمواج العالية خاصه في فصل الشتاء.

وتابع عرفات بالقول:" إن تدعيم اللسان الغربي يأتي لحماية حوض الميناء وقوارب الصيادين من خطر الأمواج العالية التي تسبب في أضرار كبيرة على هذه القوارب حيث تم استخدام الآليات الثقيلة والكباشات والشاحنات الكبيرة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة للمشاركة في إنجاز هذا المشروع.

وفي نفس السياق ناشد عرفات المؤسسات الدولية للمساهمة في حماية الميناء وتطويرها لخدمة قطاعي الصيد والمصطفين من خلال تقديم الدعم المالي اللازم في سبيل تطوير ميناء غزة البحري.

الجدير بالذكر أن مشروع تدعيم اللسان الغربي يأتي ضمن الخطة السنوية لسلطة الموانئ البحرية بتوصيات من وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ.

