"الشباب والرياضة" تباشر إجراءات المنحة القطرية للزواج برفح وخان يونس

غزة-الرأي

استقبلت وزارة الشباب والرياضة المستفيدين من المنحة القطرية للزواج، صباح اليوم الثلاثاء في كل من مديريتي الوزارة بخان يونس ورفح، ضمن ضوابط الوقاية من وباء "كورونا"، وأشرف على العمل أحمد محيسن وكيل الوزارة، خلال جولته لمتابعة سير العمل وتوفير التسهيلات للمستفيدين من المنحة.

بدوره ،أكد محيسن أن الوزارة ومن خلال صندوق دعم الشباب قررت متابعة ملف منحة الزواج والتخفيف على الشباب من خلال تخصيص المديريات لاستقبال المستفيدين وبلجنة عمل يترأسها عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب.

وأضاف محيسن أن الوزارة ستعمل على إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لصرف المنحة وخدمة الشباب في كل المحافظات، رغم الظروف الراهنة التي تعيشها محافظات غزة بسبب وباء "كورونا"، منوها إلى أن طواقم الوزارة تعمل وتقدم خدمات متواصلة وتستعد لتنفيذ برامج أخرى خلال الفترة القريبة القادمة.

