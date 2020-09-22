النقل والمواصلات تستأنف عملها جزئياُ في دائرتي خانيونس ورفح

غزة-الرأي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، عن استئناف عمل دائرة ترخيص خانيونس ورفح بشكل جزئي وذلك اعتباراً من اليوم وفق بروتوكولات السلامة المتبعة من وزارة الصحة الفلسطينية ويأتي هذا الاستئناف بعد بدء العمل في دائرتي ترخيص غزة والوسطى قبل عدة أيام ويأتي هذا الاستئناف بعد التوقف عن العمل نتيجة فرض حالة الطوارئ بقطاع غزة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد قبل عدة أسابيع.

من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام أ. خليل الزيان :" إن الهدف من فتح هذه الدوائر هو تقديم الخدمات بشكل سريع للمؤسسات والجمعيات التي تعمل في الميدان، وكذلك للمواطنين الراغبين في تنفيذ الإجراءات الحكومية على مركباتهم في المحافظات الجنوبية من القطاع.

وأضاف “الزيان” أن فتح الدوائر للجمهور الفلسطيني بقطاع غزة سيترافق مع توفير سبل السلامة والوقاية للموظفين والمواطنين.

جدير بالذكر، أن الوزارة قامت بتعقيم مبنى الوزارة وكافة دوائر الترخيص عبر محافظات قطاع غزة، كإجراء احترازي لتقديم الخدمات للمواطنين.

