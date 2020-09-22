وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تباشر إجراءات المنحة القطرية للزواج برفح وخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الموانئ البحرية تدعم اللسان الغربي بميناء غزة البحري وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة " الاستعداد لبدء موسم قطف الزيتون وفق بروتوكول الصحة وكالة الرأي الفلسطينية صور: الزراعة تتلف 35 طن علف مخالف للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية 4 أوبئة تترصد بالمسجد الأقصى المبارك وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الرقابة بالتشريعي تعقد اجتماعاً دورياً وتبحث شكاوى مرفوعة إليها وكالة الرأي الفلسطينية "وادي" يلتقي بوفد من الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والاقتصاد تشددان على على عدم احتكار السلع و التلاعب بالأسعار وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يناقش مع النيابة العامة تسيير العمل خلال فترة المعايشة مع جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية معروف: نتوقع فتح معبر رفح الأسبوع المقبل
أخبار » الأخبار الحكومية

النقل والمواصلات تستأنف عملها جزئياُ في دائرتي خانيونس ورفح

22 أيلول / سبتمبر 2020 02:22

1
1

غزة-الرأي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، عن استئناف عمل دائرة ترخيص خانيونس ورفح بشكل جزئي وذلك اعتباراً من اليوم وفق بروتوكولات السلامة المتبعة من وزارة الصحة الفلسطينية ويأتي هذا الاستئناف بعد بدء العمل في دائرتي ترخيص غزة والوسطى قبل عدة أيام ويأتي هذا الاستئناف بعد التوقف عن العمل نتيجة فرض حالة الطوارئ بقطاع غزة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد قبل عدة أسابيع.
من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام أ. خليل الزيان :" إن الهدف من فتح هذه الدوائر هو تقديم الخدمات بشكل سريع للمؤسسات والجمعيات التي تعمل في الميدان، وكذلك للمواطنين الراغبين في تنفيذ الإجراءات الحكومية على مركباتهم في المحافظات الجنوبية من القطاع.
وأضاف “الزيان” أن فتح الدوائر للجمهور الفلسطيني بقطاع غزة سيترافق مع توفير سبل السلامة والوقاية للموظفين والمواطنين.
جدير بالذكر، أن الوزارة قامت  بتعقيم مبنى الوزارة وكافة دوائر الترخيص عبر محافظات قطاع غزة، كإجراء احترازي لتقديم الخدمات للمواطنين.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر "جهاز غسيل كلى" لخدمة مرضى قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟