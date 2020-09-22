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"وادي" يلتقي وفد من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية

22 أيلول / سبتمبر 2020 02:24

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غزة-الرأي

التقى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي، في مكتبه بمقر الوزارة بوفد من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية برئاسة رئيس الاتحاد على الحايك.
وتم خلال اللقاء مناقشة اهم الاشكاليات العاجلة المتعلقة بأصحاب المنشآت الصناعية، وسبل تسهيل حركة أصحاب المنشآت الصناعية وسهولة وصول المواد الإنتاجية وتسهيل حركة السلع التجارية بين المحافظات.
وأكد وادي، أن السلع والبضائع والمواد الغذائية متوفرة في الأسواق، وأن طواقم حماية المستهلك تراقب الأسواق وتعمل على مدار الساعة لضمان توفر السلع والمواد الغذائية.
وأشاد على الحايك بدور وزارة الاقتصاد الوطني في الوقوف بجانب اصحاب الصناعات في ظل ما يمر به القطاع الاقتصادي وتأثره بحالة الطوارئ وازمة انتشار جائحة كورونا.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على مجموعة من الاجراءات والضوابط لإعادة النشاط الاقتصادي بقطاع غزة.
 

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