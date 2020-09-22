الشرطة تستدعي 39 من أصحاب المولدات التجارية

غزة - الرأي

استدعت المباحث العامة بالشرطة، الثلاثاء، 39 من أصحاب المولدات الكهربائية التجارية، لعدم التزامهم بتشغيل المولدات وتزويد المواطنين بالكهرباء.

وأوضحت المباحث العامة، أن الاستدعاء تم بناء على ورود عدة شكاوى من المواطنين بعدم التزام أصحاب المولدات التجارية بتشغيلها وتزويد المواطنين بالكهرباء، لافتة إلى أنه تم إلزامهم بتشغيل المولدات، وتوقيع تعهدات بذلك.

وأشارت المباحث العامة إلى أنها أحالت إلى النيابة العامة أربعة منهم، رفضوا التعهد بإعادة تشغيل المولدات؛ وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت المباحث أنها ستواصل القيام بواجبها في ملاحقة الاحتكار، ولن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية لابتزاز المواطنين أو رفع الأسعار، لاسيما في ظل الإجراءات المفروضة لمواجهة جائحة كورونا.