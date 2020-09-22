معلمو التعليم الأساسي يتنافسون في إنتاج المواد التعليمية ( التعلم عن بُعد )

غزة-الرأي

في تنافس محمود و كبير يسعى معلمو ومعلمات التعليم الأساسي في مديرية التربية و التعليم بالمحافظة الوسطى إلى إنتاج مواد تعليمية تدريبية هادفة للمرحلة الأساسية الدنيا منهاج الصف الأول الأساسي حتى الثالث الأساسي، و بإشراف متواصل من مشرفي المبحث عمرو أبو سالم و فوزي جاد الله و عبير المصري.

المشرف عمرو أبو سالم و خلال إعداد هذا التقرير قال: إن هناك جُهد كبير يبذله جميع معلمي التعليم الأساسي في التواصل مع الطلبة و إيصال جزء كبير من المنهاج للطلاب بمختلف الوسائل في حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا ( التعلم عن بُعد )، مبيناً أهمية التعلم عن بعد في زيادة العلاقة الإيجابية بين المعلم و ولي الأمر، و إبراز مواهب قدرات الطلبة، بالإضافة إلى نقل الخبرات المتفاوتة بين المعلمين و المساهمة في زيادة التوجهات الإيجابية في توظيف استراتيجيات التعلم عن بًعد..

و أضاف أبو سالم بأن مشرفي المبحث يتابعون هذا الجُهد المبذول من حيث تنفيذه و خطوات إعداده و إبداء الملاحظات عليه ليصل هذا المُنتج إلى الطلبة بشكل صحيح و سليم، مثمناً الجهد الكبير الذي يبذله جميع المعلمين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للمعلمين و في ظل استمرار انقطاع الطلبة عن المدارس و الذي يأخذ منهم الجهد و الوقت الكبير.

صفاء دلول معلمة الصف الأول الأساسي بمدرسة السيدة خديجة أوضحت بأن هناك جهد كبير يقع على عاتق معلم التعليم الأساسي من خلال فكرة إنتاج هذه المواد التعليمية، معتبرة بأنه من الضرورة اختيار الألعاب التربوية في هذه المواد التعليمية للمنهاج لجذب الطالب.

من جانبه أضاف إبراهيم حرب المعلم بمدرسة دير البلح الأساسية، على أولياء الأمور الجهد الكبير في متابعة أبنائهم في حل الواجبات المنزلية التي يتم طلبها في نهاية كل درس، مبيناً بأن التعلم عن بُعد ليس كالتعليم الوجاهي فهو يحتاج إلى جهد أكبر على الطلبة و الأمهات.

بدورها قالت سماح بدوي المعلمة بمدرسة وفاء العامر المشتركة: بأن عملية التواصل مع الطلبة تم من خلال إعداد صفحة خاصة عبر الفيس بوك، و إنشاء مجموعات الواتس آب وكذلك إنشاء قناة على اليوتيوب يتم وضع المواد التعليمية عليها بالإضافة إلى إرسال رسائل SMS من فترة إلى أخرى، معتبرةً بأن هذا الأمر يحتاج إلى المال و خاصة في ظل الحصار الجائر على غزة و قلة نسبة الراتب الذي يتلقاها المعلم في قطاع غزة.

يذكر أن طلبة المرحلة الأساسية في الوسطى يتابعون بشكل مستمر في متابعة ما ينتجه المعلمون و المعلمات و الإجابة على الأنشطة و التدريبات المختلفة عن بُع

