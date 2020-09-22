منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يبارك انتخابات نقابة الصحفيين بتونس

غزة- الرأي

أعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن فخره واعتزازه بالتجربة الديمقراطية في نقابة الصحفيين بتونس.

وقال المنتدى في بيان وصل "الرأي" نسخة منه الثلاثاء، إن هذه التجربة تأتي في سياق الاستجابة لحق الزملاء الصحفيين في تونس بنقابة تعبر عن واقعهم وطموحهم، فضلاً عن حقهم في ممارسة حق الاختيار والانتخاب لمن يمثلهم في المحافل المختلفة، الأمر الذي يتشوق له فرسان الإعلام الفلسطيني الذين يطمحون لنقابة تليق بتضحياتهم في مختلف محطات وميادين العمل الوطني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وبارك للزملاء الأشقاء في تونس الحبيبة عقد مؤتمرهم الخامس للنقابة والسَابع والعشرين للمهنة وفقاً للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، يومي السبت والأحد 19 و 20 سبتمبر 2020 بتونس العَاصمة، متقدما بالتهنئة لمن حازوا الثقة وفازوا في الانتخابات التي فتحت الأفق أمام جيل جديد من الصحفيين قادر على حمايتهم والدفاع عن حقوقهم.

ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين القائمين على نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى ضرورة التجاوب مع مطالب فرسان الإعلام الفلسطيني والأطر والمؤسسات الصحفية المنادية بضرورة إطلاق قطار الانتخابات والإصلاح للنقابة التي خذلت مؤخراً العديد من الصحفيين وتركتهم يواجهون السجن والاعتقال وكان آخرهم الزميل عبد الرحمن ظاهر وسامي الساعي.

وأكد أنه آن الأوان لطي صفحة التفرد بالنقابة، مطالبا بترجمة الشعارات على أرض الواقع من خلال توافق صحفي عام على خطوات إصلاح النقابة تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكفل التعبير عن نبض الصحفيين الحقيقي وتتيح لهم ممارسة حقهم باختيار من يمثلهم ويدافع عنهم بجدارة.