"الهمص": مستشفى الصداقة التركي استقبل 282 حالة مصابة بفيروس كورونا

غزة- الرأي

قال مدير مستشفى الصداقة التركي في غزة، الدكتور مروان الهمص، إن المستشفى استقبل 282 إصابة بفيروس كورونا منذ تخصيصه لتقديم الرعاية الطبية للمرضى المصابين بالفيروس مطلع إبريل الماضي، مؤكداً أن الطواقم الطبية العاملة في المستشفى تبذل أقصى جهودها في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى المستضافين فيه.



ولفت د. الهمص في تصريح له أمس الثلاثاء، إلى أن جميع الإصابات المتواجدة في المستشفى في الوقت الراهن تعد من الإصابات المصحوبة بأعراض طفيفة أو لا تصاحبها أي أعراض ، حيث تقوم الفرق الطبية بالمتابعة المكثفة لأوضاع المرضى ومراقبة العلامات الحيوية وإجراء الفحوصات اليومية وتقديم كافة الخدمات التمريضية والعلاجية والفندقية وذلك بالشراكة مع طواقم وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية.



ونوه مدير المستشفى إلى أن الطواقم الطبية في المستشفى تقوم بتقديم كافة الخدمات العلاجية لمصابي كورونا باستثناء من تظهر عليهم الأعراض الخطيرة للفيروس حيث يتم تحويلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي لتلقي الرعاية الصحية وخدمات العناية المكثفة إن احتاج الأمر.



ويعد مستشفى الصداقة التركي أحد المستشفيات الأولى التي خصصتها وزارة الصحة في غزة لاستقبال الحالات المؤكد اصابتها بفيروس كورونا، وذلك في إطار تخصيص مقدراته لتعزيز قدرة المنظومة الصحية في القطاع في مواجهة كورونا.

