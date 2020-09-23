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فيس بوك تلتزم بانبعاثات كربون صفرية بحلول عام 2050

23 أيلول / سبتمبر 2020 07:28

فيس بوك تلتزم بانبعاثات كربون صفرية بحلول عام 2050
فيس بوك تلتزم بانبعاثات كربون صفرية بحلول عام 2050

انضمت شركة فيسبوك لحملة الأمم المتحدة للوصول إلى انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2050، والتي تسمى "Race To Zero"، وهي حملة دولية من أجل عالم خالٍ من الكربون، حيث يتم موازنة انبعاثات الكربون بواسطة الكربون الذي تمت إزالته من الغلاف الجوي.
 
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم تكليف شركاء الحملة، الذين يحتاجون إلى تلبية مجموعة من المعايير، بتسريع التزامات انبعاثات الكربون الصافية الصفرية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.
 
ويتماشى تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050 على أبعد تقدير مع الإجماع العلمي حول الحد من الاحترار إلى 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية)، المنصوص عليها في اتفاقية باريس في عام 2015.
 
كما قدم فيس بوك بالفعل وعودًا بالقضاء على انبعاثات الكربون من عملياته الخاصة، لكن الشراكة الجديدة تلزم الشبكة الاجتماعية بالالتزام بأهداف الأمم المتحدة المناخية.
 
ويأتي هذا الإعلان قبل مؤتمر الأمم المتحدة السنوي السادس والعشرين لتغير المناخ، المعروف أيضًا باسم COP26، والذي سيعقد في جلاسكو في نوفمبر.
 
وقالت باتريشيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ: "لقد التزم المشاركون في السباق، ببناء ذلك المستقبل وتحقيق أهداف محددة وسيلتزمون بهذه الوعود".
 
وأضافت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة، "لا يمكن للعالم أن يخذل، ولا يمكن أن تصبح هذه الحملة شيئًا يسمح للدول بتأجيل العمل حتى موعد لاحق".
 
وأوضحت، "يتعلق الأمر بالحاجة إلى المزيد من الطموح المناخي والعمل المناخي الآن في عام 2020"، وتدعم مبادرة الأمم المتحدة 22 منطقة و 452 مدينة و 1128 شركة و 549 جامعة.
 
والتزم موقع فيس بوك نفسه مؤخرًا بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية عبر سلسلة القيمة الخاصة به بحلول عام 2030، مما يعني أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سيتم تعويضها من خلال عملياته.
 
كما أنه في الأسبوع الماضي أيضًا، أطلق مركز معلومات علوم المناخ، وهي صفحة ويب مخصصة على الموقع تجمع الموارد من خبراء المناخ، بما في ذلك الأمم المتحدة.
 

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