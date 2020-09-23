يوفنتوس يعلن ضم موراتا رسمياً

قال يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إنه "ضم المهاجم ألفارو موراتا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من أتليتيكو مدريد مقابل عشرة ملايين يورو (11.71 مليون دولار).

وأضاف النادي، أن الاتفاق يمنحه خيار شراء المهاجم الإسباني البالغ من العمر 27 عاما في نهاية الموسم مقابل 45 مليون يورو يتم دفعها على ثلاث سنوات.

ويمكن ليوفنتوس أيضا تجديد استعارته في 2021-2022 مقابل عشرة ملايين يورو أخرى، ثم شرائه في 2022 بتكلفة أقل تبلغ 35 مليون يورو.

وعاد موراتا إلى النادي الذي قضى فيه موسمين بين 2014 و2016، حيث سجل في هزيمة يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة في برلين عام 2015.

وقضى موسما واحدا مع أتليتيكو، الذي انضم له في البداية على سبيل الإعارة من تشيلسي، لكنه اشتراه بعد ذلك في يوليو من العام الماضي مقابل 65 مليون يورو.

وانتقل موراتا إلى يوفنتوس في البداية قادما من ريال مدريد، وسجل 27 هدفا في 93 مباراة على مدار موسمين. وعاد إلى النادي الإسباني في منتصف 2016 لكن بعدها انضم إلى تشيلسي بعد موسم واحد.

وتأتي أحدث خطواته بعد أيام من محاولة فاشلة من يوفنتوس للتعاقد مع لويس سواريز من برشلونة والسماح لعملاق مدينة تورينو بإراحة هدافه كريستيانو رونالدو البالغ عمره 35 عاما بشكل أكثر انتظاما.

وسيزور يوفنتوس، الساعي إلى لقبه العاشر على التوالي في الدوري الإيطالي، روما يوم السبت المقبل، على الرغم من أن هذه المباراة قد تكون مبكرة للغاية لمشاركة موراتا.

وبدأ يوفنتوس، الذي سبق لمدربه الجديد أندريا بيرلو اللعب إلى جوار موراتا، الموسم بالفوز (3-صفر) على أرضه أمام سامبدوريا، يوم الأحد الماضي.