أندية إماراتية تتسابق لضمّ لاعبٍ إسرائيلي إلى صفوفها

تبحث أندية رياضية في الامارات التعاقد مع لاعب كرة القدم الاسرائيلي بيرم كيال، بحسب مصادر خاصة بموقع i24news "الاسرائيلي".

وأضافت المصادر أن عددًا من الأندية الإماراتية أبدت اهتمامها باللاعب بيرم كيال، بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين الامارات والاحتلال.

ويلعب كال مع الفريق الاسرائيلي، كما لعب في السنوات الأخيرة مع نادي برايتون الإنجليزي، وانضمّ أيضًا الى نادي سلتيك الاسكتلندي، كما تم اختيار كيال في تشرين الثاني 2018 كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

يأتي ذلك ضمن مسار تطبيع العلاقات مع الاحتلال على المستوى الرياضي، إذ جرى الكشف سابقًا أنَّ رجال أعمال اماراتيين يعتزمون الاستثمار بفريق "بيتار القدس".