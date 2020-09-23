بيت حانون الأهلي ينجز صفقة محمد أبو عرمانة

أنجز نادي بيت حانون الأهلي، الهابط قبل موسمين من الدرجة الممتازة، صفقة المهاجم محمد موسى أبو عرمانة، على سبيل الإعارة قادماً من شباب رفح.

وكان اللاعب تعاقد مع التفاح برفقة اللاعب محمد فتحي أبو عرمانة ، الصاعد هذا الموسم إلى الممتازة، قبل ان يتراجع عن خطوته، ويقرر فسخ عقده بالتراضي.

وقد جاء تعاقد ابو عرمانة بطلب من المدرب الرفحي نادر النمس مدافع خدمات رفح، والمنتخب الوطني في التسعينيات. يذكر أن بيت حانون تعاقد مع 8 لاعبين، هم: أمين الحلو، وغسان أبوعودة، ومروان شيخ العيد، وعلاء ضهير، وأحمد عليان، ونور عامر، ومحمد السطري، وأحمد أبو شربي.