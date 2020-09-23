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41 منظمة كويتية ترفض التطبيع مع اسرائيل

23 أيلول / سبتمبر 2020 08:42

41 منظمة كويتية ترفض التطبيع مع اسرائيل
41 منظمة كويتية ترفض التطبيع مع اسرائيل

الكويت- الرأي

أكدت 41 منظمة في الكويت، على رفضها للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، داعية  برلمان البلاد إلى إقرار قانون "يجرم" التطبيع مع إسرائيل، مشددة على "رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل أو التوقيع على أي اتفاقية سلام معها مهما كانت الأسباب".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، وأبرزها: "جمعية المحامين"، و"جمعية المعلمين"، و"الجمعية الاقتصادية الكويتية".

وقالت المنظمات: "نضم صوتنا إلى أبناء الشعب الكويتي الحر بدعوة مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة، إلى سرعة إقرار قانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال".

وأشارت في  البيان، إلى المرسوم الأميري الصادر في 6 يونيو/ حزيران 1967، والمستمر إلى اليوم، والذي نص على أن "دولة الكويت في حرب دفاعية منذ صباح اليوم (تاريخ صدوره) مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة".

وأكدت المنظمات الـ41 أنها "ترفض كل المحاولات التي تريد جر الكويت لهذا المستنقع النتن، تماشياً مع الموقف الرسمي والشعبي الكويتي".

وتابعت: "موقفنا كان وما زال وسيبقى هو رفض هذا الكيان ونبذه وعدم الاعتراف به حتى تحرير فلسطين".

 

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