الحكم المحلي تعاين مشروع حفر بئر جديد خدم حي تل الزهور بالوسطى

الوسطى- الرأي

نظمت وزارة الحكم المحلي، جولة تفقدية ميدانية لمدير المنطقة الوسطى أحمد سمارة، برفقة رئيس بلدية الزوايدة سامي ابو محيسن، و مركز الصداقة الفلسطيني للتنمية وعدد من أعضاء المجلس البلدي، لمعاينة مكان مشروع حفر بئر جديد يخدم حي تل الزهور والرواد ومنطقة ملعب الدرة وحي القرعان من خلال وزارة الحكم المحلي و تمويل من مركز الصداقة للتنمية الفلسطيني .



وأشار، م. محمد أبو عاصي الممثل عن مركز الصداقة، إلى أن المؤسسة تعمل على تمويل حفر ابار في الأحياء التي تعاني من نقص المياه، وذلك للحد من تأثير أزمة الكهرباء على وصول المياه لمنازل المواطنين، واعدا البلدية بتمويل مشروع حفر بئر مياه في القريب العاجل .

ويذكر أن مركز الصداقة سيحفر ثلاث ابار في ثلاث بلديات بتمويل من مركز الصداقة للتنمية الفلسطيني من خلال وزارة الحكم المحلي للهيئات المحلية .

كما تضمنت الجولة زيارة تفقدية لبلدية الزهراء في إطار تنسيق الجهود والتشاور المستمر بين الهيئات المحلية والوزارة .