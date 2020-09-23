الصحة ورشة تدريب للأطباء حول بروتوكولات العمل داخل مستشفى الوبائيات

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للمستشفيات و بالشراكة مع الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزارة الصحة، ورشة عمل للطواقم الطبية حول بروتوكولات وسياسات العمل في مستشفى الوبائيات.

وقال مدير دائرة الطب الحرج والعناية المكثفة في وزارة الصحة د. إياد أبو كرش، خلال تصريح له اليوم الأربعاء، إن الورشة استهدفت الطواقم الطبية المنوي مشاركتها في رعاية مرضى كورونا بمستشفى غزة الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنها جاءت بعد سلسلة تدريبات تلقتها الكوادر الطبية بهدف تجهيزها للتعامل السليم والمتكامل مع اصابات فيروس كورونا داخل المستشفى.

وأشار د. أبو كرش أن الورشة تضمنت عددا من الموضوعات حول سياسات وبروتوكولات العمل في مستشفى الوبائيات، إلى جانب تدريب الطواقم الطبية للتعامل وفقاً لإجراءات الوقاية والسلامة.

كما شملت الورشة بروتوكولات علاج الباطنة الحديث في التعامل مع مرضى فيروس كوفيد 19، إلى جانب بروتوكولات العلاج التنفسي وأنواع وطرق التنفس الصناعي لمرضى كورونا.

واستهدفت الورشة 13 طبيباً باشراف وتدريب 5 مدربين.