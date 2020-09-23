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وزارة المالية تطلق خدمة خلو الطرف الإلكتروني

23 أيلول / سبتمبر 2020 03:51

وزارة المالية
وزارة المالية

غزة- الرأي:

أطلقت وزارة المالية خدمة جديدة لطلب خلو الطرف إلكترونياً من خلال موقع الوزارة، وذلك تخفيفا عن المكلفين في ظل إجراءات الوقاية من فايروس كورونا.

وبينت الوزارة أن طريقة إصدار خلو طرف الكتروني يتم بواسطة المكلف أو مندوبه بعد دخوله للموقع الإلكتروني للوزارة ثم إضافة طلب لإصدار خلو طرف من ضريبة القيمة المضافة، ويستطيع المكلف متابعة حالة الطلب من خلال الخدمة دون الحاجة الى مراجعة مكاتب الضريبة.

وذكرت الوزارة أن المكلف يمكنه تزويد الجهات الحكومية برقم خلو الطرف وعرض بياناته، مشيرة إلى أن الخدمة الإلكترونية الجديدة يستطيع من خلالها المكلف تسهيل عمله في المعابر الحدودية والجهات الحكومية دون الحاجة للحضور لمكاتب الضريبة بصفة شخصية، ما يضمن سرعة في تنفيذ المعاملات ووقاية من تفشي فايروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تعمل وفق خطة منظمة لمواجهة جائحة كورونا، وسخرت كافة إمكانياتها ومقدراتها لحماية المواطنين من أية مخاطر.
 

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