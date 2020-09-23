العدل تنجز 135 معاملة في أول أيام تشغيلها استثنائيا

غزة- الرأي:

أنجزت خدمات الجمهور بوزارة العدل 135 معاملة وذلك في أول أيام عملها استثنائيا في ظل الإجراءات الحكومية المقرة لمواجهة أزمة فيروس كورونا. وتشمل خدمات الجمهور التي أعلنت الوزارة عن تشغيلها استثنائيا دوائر ( كتبة العدل في محافظات غزة - دائرة التصديقات - السجل العدلي الوطني " شهادةعدم المحكومية".)

وتم إنجاز المعاملات على النحو التالي: 25 معاملة كاتب عدل في المحافظة الوسطى، و15 معاملة كاتب عدل في محافظة شمال غزة، و11 معاملة كاتب عدل في محافظة رفح، و24 معاملة كاتب عدل في محافظة غزة.

وشملت معاملات التصديقات 31 معاملة في غزة وخانيونس، وتم انجاز 29 معاملة سجل عدلي "استخراج شهادة عدم محكومية."

يذكر ان وزارة العدل أعلنت أول أمس الاثنين 21 سبتمبر 2020 عن تقديم بعض خدماتها المتعلقة بالجمهور استثنائيا، وذلك لحاجة المواطنين الماسة لها، ولا تحتمل التأخير، ويترتب على تأخيرها ضياع حقوق المواطنين ومصالحهم خاصة ان بعض المعاملات مرتبط بمصالح خارج فلسطين مثل المنح الدراسية وغيرها من المعاملات.

واستشعارا بالمسؤلية الاخلاقية والوطنية ومن باب التسهيل على المواطنيين قامت الوزارة بفتح المجال لاستخراج شهادات عدم المحكومية من مقرات كتبة العدل المعلن عنها في المحافظات، بالإضافة لنقل مقر كاتب العدل لمقر خدمة الجمهور بغزة استثنائيا لبعد المقر الرئيس نسبيا عن وسط مدينة غزة

يشار الي أن وزارة العدل استكملت إنجاز المنظومة العدلية الالكترونية لاستخراج شهادات عدم المحكومية من كافة مقرات كتبة العدل كما قامت بافتتاح مقر استثنائي في محافظتي رفح وخانيونس للتسهيل على المواطنيين.

ودعت الوزارة المواطنيين إلى ضرورة التنسيق المسبق قبل 24 ساعة من الحضور للمقر عبر الاتصال بالأرقام المعلنة تجنبا لحدوث أي ازدحام، وضرورة اتباع إجراءات السلامة التي أقرتها وزارة الصحة الفلسطينية كارتداء الكمامة، وتعقيم أيدي متلقي الخدمة، وضرورة إحضار المواطن قلمه الخاص، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالتباعد.