وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تُخصص أيامًا لتقديم خدماتها للجمهور وكالة الرأي الفلسطينية الحياة بغزة.. تكاتف ومساندة ومبادرات تطوعية لمحاربة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله: 3 وفيات و503 إصابات جديدة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة ورشة تدريب للأطباء حول بروتوكولات العمل داخل مستشفى الوبائيات وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 39 محضر ضبط لمخالفين خلال 250 جولة تفتيش وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة: تجميع 17 ألف طن من النفايات الصلبة منذ بداية الجائحة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: جولات مشتركة على مربي الحبش في محافظة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية فتح معبر رفح لمدة 3 أيام بالاتجاهين بدءًا من الأحد وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنهي تدريب الدفعة الثانية من المستجدين وكالة الرأي الفلسطينية "مراقبة الأغذية" تتلف كميةً من المواد الغذائية المختلفة الفاسدة
أخبار » الأخبار الحكومية

الذين تجاوزت أعمارهم 33 عاماً

الشباب والرياضة تستأنف مشروع تزويج الشباب

23 أيلول / سبتمبر 2020 04:14

احمد محيسن
احمد محيسن

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بغزة، عن استئناف مشروع تزويج الشباب المقبلين على الزواج ممن تجاوزت أعمارهم 33 عاماً.

  وذكروكيل وزارة الشباب والرياضة، "أحمد محيسن"، أنه تم استئناف المشروع  قبل أيام بعد توقفه بسبب دخول الجائحة لقطاع غزة وإعلان حالة الطوارئ.

  وأوضح خلال حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن المشروع يستفيد منه 500 شاب بقيمة 2 مليون دولار من المنحة القطرية، وتم إنجاز جزء كبير منه قبل دخول الجائحة لغزة.  

وأكد محيسن أنه يتم العمل لإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن، في كافة محافظات قطاع غزة، عدا محافظة الشمال التي تقيدت بها الحركة بسبب الإجراءات المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.  

وقال "جرى اكتمال المشروع في محافظتي خانيونس ورفح ويجري خلال اليوم اكتماله في المحافظة الوسطى، ونطمئن الشباب الذين لم نسطع الوصول إليهم في مناطق الشمال بانه في الأيام القادمة سنصل إليهم وجاهزون بكل طواقمنا لاكتمال المشروع".

  وبيّن محيسن أن كل من انطبقت عليه شروط المشروع التي حددتها الوزارة ممن سجلوا من 33 عاما فما فوق سيستفيد من منحة الزواج البالغة 4 ألاف دولار.  

وتابع "نسعى لأن يكون سن الزواج في المرحلة المقبلة من 30 عاماً فما فوق للشباب المقبلين على الزواج، وجهنا كتاباً للجهات المسؤولة في قطاع غزة وعلى رأسها قائد يحيى السنوار لدعم مشروع الزواج والمشاريع الصغيرة والنظر في جيل التسعينات".  

وأضاف "حال توفرت مبالغ مالية لدى الوزارة لدعم المشاريع الصغيرة سنعلن عبر موقع الوزارة عن فتح باب التسجيل للاستفادة من هذه المشاريع لنستهدف من خلالها فئة الشباب وفق ضوابط ومعايير محددة".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر "جهاز غسيل كلى" لخدمة مرضى قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟