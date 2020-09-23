الشباب والرياضة تستأنف مشروع تزويج الشباب

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بغزة، عن استئناف مشروع تزويج الشباب المقبلين على الزواج ممن تجاوزت أعمارهم 33 عاماً.

وذكروكيل وزارة الشباب والرياضة، "أحمد محيسن"، أنه تم استئناف المشروع قبل أيام بعد توقفه بسبب دخول الجائحة لقطاع غزة وإعلان حالة الطوارئ.

وأوضح خلال حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن المشروع يستفيد منه 500 شاب بقيمة 2 مليون دولار من المنحة القطرية، وتم إنجاز جزء كبير منه قبل دخول الجائحة لغزة.

وأكد محيسن أنه يتم العمل لإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن، في كافة محافظات قطاع غزة، عدا محافظة الشمال التي تقيدت بها الحركة بسبب الإجراءات المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال "جرى اكتمال المشروع في محافظتي خانيونس ورفح ويجري خلال اليوم اكتماله في المحافظة الوسطى، ونطمئن الشباب الذين لم نسطع الوصول إليهم في مناطق الشمال بانه في الأيام القادمة سنصل إليهم وجاهزون بكل طواقمنا لاكتمال المشروع".

وبيّن محيسن أن كل من انطبقت عليه شروط المشروع التي حددتها الوزارة ممن سجلوا من 33 عاما فما فوق سيستفيد من منحة الزواج البالغة 4 ألاف دولار.

وتابع "نسعى لأن يكون سن الزواج في المرحلة المقبلة من 30 عاماً فما فوق للشباب المقبلين على الزواج، وجهنا كتاباً للجهات المسؤولة في قطاع غزة وعلى رأسها قائد يحيى السنوار لدعم مشروع الزواج والمشاريع الصغيرة والنظر في جيل التسعينات".

وأضاف "حال توفرت مبالغ مالية لدى الوزارة لدعم المشاريع الصغيرة سنعلن عبر موقع الوزارة عن فتح باب التسجيل للاستفادة من هذه المشاريع لنستهدف من خلالها فئة الشباب وفق ضوابط ومعايير محددة".