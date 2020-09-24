مادة جديدة لصناعة وحدات الاستشعار التي تستخدم في الأغراض الطبية

تزايد في الآونة الأخيرة استخدام أجهزة الاستشعار الخاصة بقياس المؤشرات الحيوية المختلفة للمستخدم، سواء داخل جسم الانسان أو خارجه، وبالتالي فإن اختيار المواد المناسبة لصناعة هذه الأجهزة ولصقها على سطح الجسم، يعتبر عنصرا أساسيا لتطوير هذه التقنية الحديثة.

ومن أجل تحسين جودة المواد المستخدمة في هذا الغرض، قام فريق من الباحثين بجامعتي بينجهامتون ونيويورك في الولايات المتحدة بتجارب على مادة "بوليديمثيل سيلاكسون"، وهي مادة يشيع استخدامها في صناعة وحدات الاستشعار الحيوية بسبب اتساقها مع الأنسجة الحيوية للجسم وسهولة توظيفها من الناحية الميكانيكية، وعادة ما تستخدم هذه المادة في صورة شرائح صلبة غير مسامية، وإن كانت هذه الخواص تتسبب في حدوث مشكلات أثناء استخدامها.

ونقل الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحث ماثيو براون المتخصص في مجال الهندسة الطبية الحيوية قوله: "أثناء قياس المؤشرات الحيوية للرياضيين على سبيل المثال، أحيانا ما يتكون العرق على جهاز الاستشعار، مما يتسبب في حدوث التهاب على الجلد ويؤدي إلى نتائج غير سليمة في رصد المؤشرات".

وأوضح براون أن فريق الدراسة استخدم تقنية تعرف باسم "التدوير الكهربائي" من أجل صناعة نوعية ذات مسام من مادة "بوليديمثيل سيلاكسون"، وتبين أن المادة الجديدة أكثر قدرة على الالتصاق بالبشرة وذات طبيعة مرنة، مما يجعلها اصلح للاستخدام عند قياس المؤشرات الحيوية أثناء الحركة.

وأثبتت التجارب أن المادة الجديدة ذات قدرت أعلى على التحمل، وتحقق نتائج أفضل بعد استخدامها لمدة سبعة أيام متواصلة مقارنة بنظيرتها القديمة.

ويقول براون إن "هناك كثيرا من التطبيقات للمادة الجديدة بفضل قدرتها على مقاومة السوائل مثل العرق، حيث أنها تقوم بتبخير هذه السوائل، كما أنها تتوافق بشكل أفضل مع بعض الأنسجة البشرية مثل الجلد، مما يقلل من فرص حدوث الالتهابات عند الاستخدام".