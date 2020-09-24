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هنية: الانتهاء من تقديم المساعدة المالية للرياضيين المتضررين

24 أيلول / سبتمبر 2020 08:10

هنية: الانتهاء من تقديم المساعدة المالية للرياضيين المتضررين
هنية: الانتهاء من تقديم المساعدة المالية للرياضيين المتضررين

قال عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بمساعدة الأسر الرياضية المتضررة من جائحة كورونا، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل.

وذكر هنية أن المرحلة الأولى شملت مساعدة 500 من الرياضيين المتضررين من جائحة كورونا، بواقع 100 دولار من المنحة القطرية المقدمة من دولة قطر.

وأضاف أن المجلس سيقوم في المرحلة الثانية المقبلة بتقديم المساعدات للأسر المتضررة والبالغ عددهم 250 أسرة، بواقع 50 دولارا خلال الأسابيع القادمة، ضمن جهود المجلس الأعلى للتخفيف عن الأسر الرياضية في ظل الظروف الصعبة بسبب جائحة كورونا.

وأوضح هنية أن جائحة "كورونا" ألقت بظلالها على معظم الرياضيين، حيث أصيبت العديد من أسرهم مما كلفهم علاجات ومتابعات واوقفت عمل الكثير منهم، وواجبنا في المجلس الأعلى الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة، كون الرياضيون جزء هام من قطاعات شعبنا، وقدموا كل ما يملكون لرفعة وطنهم.

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