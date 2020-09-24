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اتحاد كرة القدم يناقش مع الصحة آلية استئناف دوري المناطق

24 أيلول / سبتمبر 2020 08:12

اتحاد كرة القدم يناقش مع الصحة آلية استئناف دوري المناطق
اتحاد كرة القدم يناقش مع الصحة آلية استئناف دوري المناطق

رام الله -الراي

أعلن الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأربعاء، ولاحقاً للتعميم الأول الخاص بالموسم الكروي 2020-2021، أن الدائرة الطبية بالاتحاد تواصل عقد اجتماعاتها مع وزارة الصحة الفلسطينية لدراسة آلية استئناف دوري المناطق في المحافظات الشمالية، وانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأوضح الاتحاد أنه بناءً على الوضع الحالي وما تتمخض عنه الاجتماعات مع ذوي الاختصاص، سوف يتم تحديد الموعد النهائي لاستئناف دوري المناطق وانطلاق الموسم الكروي في وقت لاحق.

وأكد على أن انطلاق المنافسات سيكون وفق إجراءات السلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وضمن بروتوكول صحي خاص معتمد من قبل وزارة الصحة، مضيفاً أنه سيكون هناك تنسيق دائم من قبل الدائرة الطبية مع جهات الاختصاص لتقييم الحالة الوبائية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

كما وثمن الاتحاد الدور الإيجابي للأندية في كافة الدرجات في الوطن والشتات وإصرارها على إنجاح المسيرة الرياضية الفلسطينية وإيصال رسالتها الوطنية.

يذكر أن المكتب التنفيذي قد أكد في اجتماعه الأخير أنه وبناءً على تطورات الوضع الصحي يتم تحديد موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد في المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات بشكل متزامن أو كل على حدة.

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