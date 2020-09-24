الشرطة تسيطر على شجار عائلي في خانيونس تخلّله إطلاق نار

خان يونس- الرأي

قالت قيادة شرطة خان يونس، إنها تابعت منذ اول أمس الثلاثاء، شجاراً عائلياً تخلله إطلاق نار بين عائلتي "بربخ" و"شراب"، أدى لوقوع عدد من الإصابات، وذلك نتيجة خلافات قائمة بين العائلتين.

حيث فرضت الشرطة القانون والنظام، وطوقت الحادث، وفي إطار ذلك تعرض خمسة من أفراد الشرطة للإصابة، أحدهم بحالة حرجة نتيجة إصابته بحجر في الرأس بشكل مباشر، ويرقد حالياً في العناية المركزة بمستشفى ناصر بخانيونس.

وقد اعتقلت الشرطة المتسببين في الشجار من العائلتين، ومن بينهم مُطلقي النار، كما صادرت قطع السلاح المستخدمة.

وتُجدد الشرطة التأكيد بأنها لن تسمح لأحد بالإخلال بالأمن والنظام، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كلّ من تسبب بالشجار، ومن قام بالاعتداء على عناصر الشرطة، وستقُدمهم للمحاكمة.