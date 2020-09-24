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بلدية خانيونس: استمرار العمل بمشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر

24 أيلول / سبتمبر 2020 12:08

بلدية خانيونس: استمرار العمل بمشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر
بلدية خانيونس: استمرار العمل بمشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر

خان يونس- الرأي

أكدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة  أن العمل مستمر في مشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتكلفة إجمالية بلغت (1.2) مليون دولار.
وقال  مُشرف المشروع من البلدية م. علي بدر، إن الأعمال الجارية الأن تشمل إنشاء العبارة الخرسانية الخاصة بتصريف مياه الأمطار في الجزئية المحصورة ما بين شارع شعت وحتى شارع بنك فلسطين، وتركيب مصافي مياه أمطار في الشارع المؤدي لكلية مجتمع الأقصى في المنطقة التي تشهد ارتفاعاً لمنسوب مياه الأمطار.
وبين أنه يجري تجهيز وفرد طبقات الطريق من شارع القسام وحتى شارع بنك القدس، واستكمال أعمال بلاط الانترلوك في أرصفة منطقة الكتيبة، مشيراً إلى أن البلدية تسارع الخطى بالتعاون مع شركة المقاولات المحلية من أجل إنجاز كافة الأعمال خلال الفترة القريبة للتخفيف من معاناة المواطنين وأصحاب المحال التجارية وسائقي المركبات ، شاكرًا المواطنين على وتعاونهم الكامل مع الطواقم العاملة في الميدان التي ستسهل انجاز المشروع ككل بالسرعة الممكنة.
 

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