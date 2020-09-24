بالصور| نادي خدمات رفح يفتتح أول متحف رياضي في فلسطين

رفح- الرأي

افتتح مجلس ادارة نادي خدمات رفح جنوب قطاع غزة، أول متحف رياضي في فلسطين بدعم ورعاية السفير الدكتور فتحي جبر عفانة أبو عمر سفير الأسرة العربية، كأول نادي فلسطيني يقيم متحف خاص به يجسد بطولاته وانجازاته بمختلف الألعاب.

وحضر الحفل الذي اقيم وفق اجراءات صحية احترازية، إبراهيم ابو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة، وعبد السلام هنية مساعد أمين المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، والدكتور أنور الشاعر رئيس بلدية رفح، ورؤساء النادي السابقين، واعضاء اتحاد الكرة، وعدد من لفيف وأبناء القلعة الخضراء والكوادر الرياضية في رفح.

وشهد الحفل عدة كلمات مختلفة للحضور من بينها كلمة راعي وداعم الحفل السفير فتحي عفانة الذي أكد على سعادته المطلقة بالمساهمة بالجزء البسيط في اقامة هذا المتحف الرياضي الأول في فلسطين للنادي الذي تربي وترعرع بين جدرانه، مؤكدًا اعتزازه وفخره بهذا العمل الرائع متمنيا التوفيق والدوام لجميع اندية رفح عموما ونادي خدمات رفح على وجه الخصوص.

من جهته قال هنية، إن "الاهتمام بالمتاحف الرياضية المختلفة في مظاهرها الرياضية اتجاهاً حضارياً، ومطلبًا مجتمعيًا ومنطلقًا ثقافيًا رياضيًا، تكرس مفهومه المجتمعات الواعية، وتشكل في ذات الوقت مرآة حقيقية للشعوب والحضارات، تحكي قصة نجاح حقيقية لاي مؤسسة ثقافية رياضية اجتماعية بقيمة خدمات رفح".

وتابع: "وتؤّرخ لنشاط حضاري لكل ما أبدعته العقول والأدمغة من نتاج فكري وثقافي وفني ورياضي لهذا النادي العريق.. وهي أيضاً نافذة تاريخية مهمة نطل منها على الماضي العريق ونستقرئ الحاضر ونستشرف المستقبل، لذلك باتت المتاحف الرياضية ليست مكاناً للترفيه فقط، بل مكان يجمع بين الثقافة والتعليم والتراث والمعرفة، وتحمل رسالة إنسانية تؤسس ثقافة المتحف أو الوعي المتحفي".

وأضاف: تقوم بتجميع المقتنيات الثرية والأشياء النادرة والمواد الثمينة من بطولات والقاب وكؤوس وميداليات وكورا وهدايا التي تفوح منها رائحة عبق الماضي، فتزداد قيمتها كلما مّر عليها الزمن".

واشاد هنية بإنجاز ادارة خدمات رفح بإنشاء (متحف رياضي) "متكامل ومجهز بشكل حضاري يحفظ من جه المقتنيات الثرية، والمواد التراثية، الصور التاريخية التي تحكي تاريخ الحركة الرياضية بهذا النادي ناصع البياض من بطولات والقاب وهو خطوة نحو وتشجيع السياحة الرياضية المتحفية متمنيا ان تحذو الاندية العريقة حذو خدمات رفح بهذا المجال من خلال تجسيد تاريخها الرياضي الكبير".

وبدور أكد أبو سليم، أن خطوة خدمات رفح بإنشاء هذا المتحف المميزة خطوة لاستذكار ماض رياضي يفوح عبر طياته عبق المجد والعطاء الوطني الرياضي، ومن منا لا يفتخر بماضيه ويعشق استرجاعه لما في الامر من نشوة تعيد الروح في اوقات الضيق".

وأوضح أن "هذا المتحف قد يكون بمثابة الدافع لإنجازات جديدة ولا شك أن بفكرة المتحف تعزيز معنوي لأصحاب العطاء ودفعهم لبذل اقصى مجهود حتى يتسنى لهم تدوين اسماءهم وانجازاتهم وصورهم في هذا المتحف الذي سيكتسي مع مرور الوقت بأهمية كبيرة"، مباركًا لأسرة خدمات رفح.

وفي كلمته، أشاد الشاعر، بهذا الانجاز "الذي يؤكد على حجم انجازات وعراقة وبطولات وتاريخ محافظة رفح موجها التحية لكل القائمين على هذا التحف بدءًا من الداعم والراعي الدكتور فتحي عفانة سفير الاسرة العربية والي ادارة نادي خدمات رفح".

وأوضح رائد جودة عضو مجلس إدارة نادي خدمات رفح، أن كثير من الدول وحتى الاندية على مستوي العالم توثق تاريخها في كل ميدان من ميادين العمل الرياضي، وهذه الاندية أيضا توثق تاريخها الرياضي، من خلال متاحف او مجمعات تهتم بالحركة الرياضية وانجازاتها وبطولاتها".

وأضاف: "ولأن ارث وتاريخ خدمات رفح، يمتد عبر التاريخ وخصوصا منذ تأسيسه والشواهد كثيرة على ذلك، فنحن من أوائل الاندية الفلسطينية حصدًا للألقاب والبطولات بألعاب مختلفة ولنا تاريخ مشرف في عدد من الألعاب ككرة القدم والسلة كالملاكمة والعاب القوى وغيرها، من هنا كان لا بد من توثيق هذا الإرث الرياضي، وخصوصا بعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994".

وقال جودة: إن "المتحف يحتوي الكلمة، المجسم والصورة التي تتحدث عن تاريخ الحركة الرياضية في القلعة الخضراء وحتى الآن، المتحف يضم عدد كبير من الشواهد على تاريخ هذا النادي، من بالإضافة إلى الهدايا والأوسمة التي صدرت عن اتحاد كرة القدم واللجنة الاولمبية والمجلس الاعلى والأندية".

وتابع: "كما يحتوي على مجسمات وملابس وأدوات كانت تستخدم في السابق والفترة الحالية ، كما ان هناك زوايا تتحدث بالكلمة عن خدمات رفح كقلعة رياضية ثقافية اجتماعية ويحتوي المتحف على عدد من التحف الرياضية التي قدمت هدايا من اللجان الاولمبية والاتحادات والأندية العربية جراء تمثيل فلسطين في بطولاته العربية والاسيوية وعدد من الالقاب والكؤوس كما ويحتوي على عددا من الجوائز والميداليات"، موجهًا الشكر للدكتور فتحي عفانة سفير الأسرة العربية على دعمه لمشروع المتحف الاول في فلسطين رياضيًا.