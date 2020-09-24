وزارة العدل تُمدد فتح مقر خدمة الجمهور بمدينة غزة

أعلنت وزارة العدل في قطاع غزة الخميس، عزمها تمديد أيام فتح مقر خدمة الجمهور بمدينة غزة خلال الأسبوع القادم فقط، نظراً لفتح معبر رفح للمواطنين المسجلين للسفر، وتسهيلاً لإنجاز مصالحهم.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن العمل في المقر سيشمل أيام "السبت والأحد والاثنين والثلاثاء"، على أن يعود الأسبوع الذي يليه للوضع السابق "أحد، ثلاثاء، خميس".

وأكدت على ضرورة الحجز المسبق قبل 24 ساعة للمتقدين لخدمات كاتب العدل عبر الاتصال على الرقم 0599385620، والالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والسلامة.

ونوهت إلى أن مقر خدمة الجمهور بمدينة غزة يقع في مبنى وزارة الثقافة سابقاً، شارع مصطفى حافظ، مقابل بوابة السرايا الغربية.