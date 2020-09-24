وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث كورونا" توقف 72 شخصاً خرقوا قرار حظر التجوال وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 54 محضر ضبط لمخالفين خلال 238 جولة تفتيش وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ زراعة رفح تتفقد مشاتل الخضار ومحلات بيع المبيدات وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| نادي خدمات رفح يفتتح أول متحف رياضي في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية حماس تُصرح بشأن لقاءات المصالحة مع فتح في إسطنبول وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 59 وكالة الرأي الفلسطينية كيف أتسوّق في ظل كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ زراعة الشمال تحذر أصحاب ثلاجات البطاطس من الاحتكار وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تواصل الإرشاد الحقلي للمزارعين وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي: إغلاق 5 محطات وقود خلال 15 زيارة تفتيشية
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العدل تُمدد فتح مقر خدمة الجمهور بمدينة غزة

24 أيلول / سبتمبر 2020 03:51

cc5fb6edcd8829087c1e9ddbe9e9c09b
cc5fb6edcd8829087c1e9ddbe9e9c09b

أعلنت وزارة العدل في قطاع غزة الخميس، عزمها تمديد أيام فتح مقر خدمة الجمهور بمدينة غزة خلال الأسبوع القادم فقط، نظراً لفتح معبر رفح للمواطنين المسجلين للسفر، وتسهيلاً لإنجاز مصالحهم.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن العمل في المقر سيشمل أيام "السبت والأحد والاثنين والثلاثاء"، على أن يعود الأسبوع الذي يليه للوضع السابق "أحد، ثلاثاء، خميس".

وأكدت على ضرورة الحجز المسبق قبل 24 ساعة للمتقدين لخدمات كاتب العدل عبر الاتصال على الرقم 0599385620، والالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والسلامة.

ونوهت إلى أن مقر خدمة الجمهور بمدينة غزة يقع في مبنى وزارة الثقافة سابقاً، شارع مصطفى حافظ، مقابل بوابة السرايا الغربية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية التأهيل تطلق تحدي " CadiDay " لمناهضة أشخاص ذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟