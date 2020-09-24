وزارة العدل تُمدد فتح مقر خدمة الجمهور بمدينة غزة

أعلنت وزارة العدل في قطاع غزة الخميس، عزمها تمديد أيام فتح مقر خدمة الجمهور بمدينة غزة خلال الأسبوع القادم فقط، نظراً لفتح معبر رفح للمواطنين المسجلين للسفر، وتسهيلاً لإنجاز مصالحهم.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن العمل في المقر سيشمل أيام "السبت والأحد والاثنين والثلاثاء"، على أن يعود الأسبوع الذي يليه للوضع السابق "أحد، ثلاثاء، خميس".
وأكدت على ضرورة الحجز المسبق قبل 24 ساعة للمتقدين لخدمات كاتب العدل عبر الاتصال على الرقم 0599385620، والالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والسلامة.
ونوهت إلى أن مقر خدمة الجمهور بمدينة غزة يقع في مبنى وزارة الثقافة سابقاً، شارع مصطفى حافظ، مقابل بوابة السرايا الغربية.