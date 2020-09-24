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"الطاقة" تدعو أصحاب المولدات التجارية لإتمام إجراءات الترخيص

24 أيلول / سبتمبر 2020 07:35

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غزة- الرأي:

دعت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، أصحاب المولدات التجارية القائمة وكذلك المستثمرين الجدد بضرورة إتمامهم إجراءات الترخيص لتوليد وتوزيع الكهرباء لأغراض التجارة.

ونشرت السلطة في بيان لها اليوم الخميس، عدة خطوات يجب اتباعها من قبل أصحاب تلك المولدات لإتمام إجراءاتهم وهي كالتالي:

  1. تحميل النماذج المرفقة:

https://bit.ly/3cr1pue

  1. تعبئة النموذج رقم "1" لتحميل النموذج على الرابط (https://bit.ly/3j58ByM) وإرفاق المستندات المطلوبة الموضحة في النموذج.

 

  1. إرسال النماذج المعبأة والمستندات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني الرسمي licences@penra.gov.ps ، أو من خلال تسليم النماذج لمقر سلطة الطاقة والموارد الطبيعية- الطابق الأول- وحدة تنظيم الطاقة.

 

  1. بعد استلام النماذج وفور التأكد من صحة المستندات المرفقة، ستقوم سلطة الطاقة خلال 48 ساعة بالتواصل مع صاحب الطلب وتسليمه الموافقة المبدئية والمخاطبات المتعلقة بالجهات المعنية (الدفاع المدني-سلطة جودة البيئة- البلدية-شركة توزيع كهرباء غزة ).

 

  1. بإمكان المتقدمين الاطلاع على الشروط الفنية بنظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة والخاصة بالجهات المعنية المذكورة بالبند "4" من خلال الرابط (https://bit.ly/3iYPyWY).

 

  1. عند استيفاء كافة موافقات الجهات المعنية، تقوم لجنة مكونة من الجهات المختصة بالكشف الميداني للتأكد من تطبيق الشروط  الفنية، وفي حال التأكد من ذلك يتم منح صاحب الطلب الموافقة النهائية وإصدار رخصة لمدة عام.

 

  1. نود التأكيد لكافة المتقدمين بأنها ستسعى جاهدة لتسهيل الإجراءات وإنجازها بأسرع وقت ممكن.
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