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الشرطة تقبض على مشتبه به بقتل صراف في خانيونس

24 أيلول / سبتمبر 2020 08:02

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غزة- الرأي:

أعلنت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الخميس، إلقاء القبض على مشتبه به بقتل الصراف أحمد زكي البشيتي (53عاماً) بمحافظة خانيونس.

وأشارت الشرطة على لسان العقيد أيمن البطنيجي، إلى أن المباحث العامة تلقت إشارة بتغيب "البشيتي" وبعد عمليات بحثٍ وتحرّ استمرت ساعات، تمكنت من إلقاء القبض على مشتبه به "م.ع" (58عاماً).

وذكر "البطنيجي" أنه خلال التحقيقات الأولية، أقرّ الجاني بقيامه بخطف "البشيتي" وقتله بإطلاق النار عليه، وسرقة مبلغ مالي بقيمة 150 ألف دولار كان بحوزته، كما أقرّ بدفن جثة القتيل في منزله.

ولفت إلى أن المباحث صادرت مُسدساً استُخدم في الجريمة، واستعادت المبلغ المالي المسروق، وتعمل حالياً على استخراج الجثة بحضور النيابة العامة والجهات المختصة بالشرطة، واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

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