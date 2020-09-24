الأوقاف في غزة تنعى العالم السوري الجليل نور الدين عتر

غزة- الرأي:

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، العلامة الفقيه والأديب الشيخ نور الدين عتر الحسني، الذي وافته المنية عن عمر يناهز (83عاما)، قبل أيام.

وتقدمت وزارة في بيان لها بأحر التعازي والمواساة من أسرة الفقيد وعائلته والأمة الإسلامية جمعاء، راجيةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته.

وقالت: "إن الأمة الإسلامية افتقدت اليوم العلامة والمفسر والمدرس في جامعات سوريا والمدينة المنورة بالسعودية بمجالات التدريس والتحقيق والتأليف، حيث ترك إرثًا علميًا للأجيال القادمة".

يُذكر أن الشيخ "الحسني" من مواليد سوريا بمدينة حلب عام 1356هـ، الموافق 1937م، وكان والده (الحاج محمد عتر) من خواص تلاميذ العلامة الجليل الإمام الشيخ العارف بالله، محمد نجيب سراج الدين رحمه الله ورضي عنه,

ويُعد الشيخ نور الدين هو الإمام العلامة المفسر، ذو السبق في علوم الحديث النبوي الشريف روايةً ودرايةً في مجالات التدريس والتحقيق والتأليف، سليل أسرة علمية عريقة في التقى والصلاح، راسخة في علوم الشريعة والحقيقة.

وتجاوزت مؤلفاته الخمسين ما بين تحقيق وتأليف، أبرزها كتاب: (منهج النقد في علوم الحديث) الذي اعتبر مرحلة تاريخية جديدة في علم المصطلح بعد مرحلة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني.

وأشرف الشيخ على عشرات الأطروحات الجامعية من دكتوراه وماجستير، وهو محكَّم لبحوث الترقية لمدرّسي الجامعات، وعرف بدقته الشديدة في تحكيمه.