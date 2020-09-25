ريال مدريد يستهدف رقم مميز ضد بيتيس فى الدوري الإسباني

يستعد ريال مدريد الإسباني، لمواجهة ريال بيتيس فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني على ملعب "بينتو فيامارين" السبت المقبل، وإفتتح ريال مدريد حامل اللقب مشواره فى الموسم الجديد من الدوري الإسباني، بتعادل سلبي ضد ريال سوسيداد الأحد الماضى فى "الأنويتا" بالجولة الثانية، وله مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

وخاض ريال مدريد 12 مباراة دون أن يخسر في الدوري منذ هزيمته على يد ريال بيتيس في الموسم الماضي 2/1 في الأسبوع 27 من الليجا الموسم الماضى.

وأشار موقع "ديفنسا سنترال"الإسباني، إن خسارة ريال مدريد أمام بيتيس في مباراة الدور الثاني بالليجا الموسم الماضي، كانت سببًا في خسارة صدارة الليجا، قبل أن يستعيدها رجال زيدان مرة أخرى والتتويج باللقب.

وفي المباريات الـ 11 الأخيرة، في دوري الموسم السباق، حقق ريال مدريد الفوز في 10 مواجهات فيما انتهت مواجهته الأخيرة بالمسابقة بالتعادل، قبل أن يتعادل مرة أخرى في مطلع الموسم الجاري، ليصل لـ 12 مباراة دون خسارة.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة مدة الـ 6 أشهر ونصف دون أن يعرف طعم الخسارة عندما يحل ضيفًا على ريال بيتيس، يوم السبت المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز طلب من المدرب زين الدين زيدان، ضرورة الدفع بالصربي لوكا يوفيتش مهاجم الفريق في المباريات، لاسيما وأن المدرب الفرنسي نفسه هو من طلب التعاقد معه الموسم الماضي مقابل 60 مليون يورو من فريق اينتراخت فرانكفورت.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الاسباني من مصادر قريبة من إدارة النادي أن رئيس ريال مدريد طلب من زيدان الاعتماد على لوكا يوفيتش في كثير من المباريات ومنحه المزيد من الفرص خلال الفترة المقبلة للإستفادة منه.

المهاجم الصربي لا يشعر بأهميته في مشروع مدريد، وهذا هو السبب الرئيسي لعدم اللعب بحماس كما كان يفعل في ألمانيا، ويحتاج يوفيتش أن يشارك كلاعب أساسي، ولهذا السبب في مدريد يرون أن هذا الطلب هو الحل الوحيد، البديل الآخر هو الخروج كإعارة، على الرغم من أنه ليس الخيار المفضل لدى إدارة النادي الملكي.

مع مدريد سجل هدفين الموسم الماضي ضد أوساسونا وليجانيس، ولو كان لديه المزيد من الدقائق، لكان قد أظهر مستوى مقارب من الذى قدمه في فرانكفورت.

ويثق فلورنتينو بيريز في أن زيدان سيفي بوعده ويبدأ الدفع بالصربي في الملعب، حيث يحتاج يوفيتش إلى أن يكون لاعبًا أساسيًا من وقت لآخر ليشعر وكأنه ضمن مشروع الفريق الملكي.