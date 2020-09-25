مراسم تتويج بايرن ميونخ بكأس السوبر الأوروبى

نجح فريق بايرن ميونخ الألماني تحت قيادة المدرب هانز فليك، فى التتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر الأوروبى 2020، على حساب منافسه إشبيلية الإسبانى، حيث حقق العملاق البافارى فوزا غاليا بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب "بوشكاش أرينا" فى العاصمة المجرية بودابست في مواجهة سوبر أوروبا 2020.

وحصد العملاق البافارى لقب السوبر الأوروبى للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما توج به في وقت سابق وذلك عام 2013.



وانتهت التسعين دقيقة الأصلية لمباراة العملاق البافارى والفريق الأندلسى بالتعادل الإيجابى 1-1 ليتجه اللقاء للأشواط الإضافية الذى نجح فيها العملاق البافارى في تسجيل هدف الفوز.



وأحرز الأرجنتينى لوكاس أوكامبوس، هدف التقدم لصالح فريق إشبيلية عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 13 من زمن المباراة، ثم أدرك ليون جوريتزكا هدف التعادل لصالح بايرن ميونخ بالدقيقة 34 من زمن المباراة، ونجح خافى مارتينيز في تسجيل الهدف الثانى والفوز لصالح بايرن ميونخ عن طريق ضربة رأسية رائعة بالدقيقة 104 من زمن المباراة.

وشارك بايرن ميونخ في النسخة الحالية من كأس السوبر الأوروبى بعدما نجح في التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه، على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "النور"، فى العاصمة البرتغالية لشبونة.