جوجل تعلن عن طرح أندرويد 11 للتلفزيونات الذكية

أعلنت شركة جوجل عن إطلاقها لنظام التشغيل Android 11 لمنصة التلفزيونات الذكية Android TV، حيث قال ولفرام كلاين، مدير المنتجات فى Android TV في منشور بالمدونة الرسمية لمطوري أندرويد: “يقدم Android 11 على Android TV تحسينات في الأداء والخصوصية، وميزات جديدة مخصصة للتلفزيون، وأدوات مطورة محدثة".

وتدعي جوجل أنه مع Android 11، سيحصل المستخدمون على تحسينات في الأداء مثل إدارة الذاكرة المحسّنة وميزات الخصوصية مثل الأذونات لمرة واحدة التي يقال إنها تضمن عمل أجهزة التلفزيون بسرعة وأمان، وعلاوة على ذلك، مع Android 11 على التلفزيون، تدعي جوجل أن المستخدمين سيحصلون على دعم لوضع Auto Low Latency Mode، وفك تشفير الوسائط منخفض التأخير، جنبًا إلى جنب مع Tuner Framework جديد مع دعم Media CAS المحدث والإضافات لتطبيق HAL لـ HDMI CEC. "

كما يتيح Android 11 تحكمًا أكبر في وظائف التلفزيون بما في ذلك دعم لوحة الألعاب الممتد، ووضع التمهيد الصامت لتحديثات النظام، ومطالبات عدم النشاط، ومفاتيح التنبيه القابلة للتهيئة من قبل OEM، فيما توجد هناك ميزة جديدة لإدارة مصابيح LED الخاصة بالنظام وأزرار كتم صوت الميكروفون المادية أيضًا على تسهيل عمليات الدمج للأجهزة التي تعمل بالميكروفون بعيد المجال".

وقد أعلنت شركة جوجل أن شركاء Android TV OEM سيطلقون ويرقون الأجهزة إلى Android 11 خلال الأشهر المقبلة.