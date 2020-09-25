وكالة الرأي الفلسطينية تويتر يختبر ميزة الرسائل الصوتية عبر الرسائل المباشرة وكالة الرأي الفلسطينية خطوات إضافة حسابات بريد أو تعديلها فى نظام التشغيل iOS 14 وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تعلن عن طرح أندرويد 11 للتلفزيونات الذكية وكالة الرأي الفلسطينية مريض كورونا يصبح متعافيا بعد اختفاء الأعراض بـ7 أيام وكالة الرأي الفلسطينية أسباب آلام اليد عديدة وأبرزها النقرس أو هشاشة العظام وكالة الرأي الفلسطينية علماء يكتشفون مادة توقف النزيف الحاد بسرعة وكالة الرأي الفلسطينية مراسم تتويج بايرن ميونخ بكأس السوبر الأوروبى وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول ضد أرسنال.. صلاح يواجه الننى فى مواجهتين خلال 72 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يستهدف رقم مميز ضد بيتيس فى الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية نصائح لتعزيز المناعة في مواجهة فايروس كورونا
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تويتر يختبر ميزة الرسائل الصوتية عبر الرسائل المباشرة

25 أيلول / سبتمبر 2020 06:42

1
1

بعدما أتاحت منصة تويتر ميزة التغريدات الصوتية قبل عدة أشهر، بدأت الشركة مؤخرا مرحلة جديدة باختبار الرسائل الصوتية فى الرسائل المباشرة داخل التطبيق، بحيث تجرب فكرة السماح للأشخاص بتسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها عبر الرسائل المباشرة للأصدقاء وأفراد الأسرة على المنصة، على غرار ما هو موجود فى فيس بوك وإنستجرام.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فتعتبر آلية عمل الميزة سهلة جدًا، حيث تتيح إرسال الرسائل الصوتية مباشرة من خلال الضغط بشكل مطول على أيقونة التسجيل الصوتى الجديدة، ثم تركها لإرسال التسجيل عند الانتهاء من الحديث، فيما يمكن للمستقبل الاستماع للرسالة الصوتية بالنقر على أيقونة التشغيل.

لكن حتى الآن تقتصر ميزة الاستماع للرسائل الصوتية على تشغيلها وإيقافها فقط، دون خيار لتقديم الصوت وإرجاعه، وهو أمر طبيعى فى مرحلة الاختبار، وتأتى خطوة المحتوى الصوتى من تويتر بعد سنوات لظهوره فى الرسائل والمنشورات على منصات فيس بوك وإنستجرام وواتس آب وغيرها، فيما تعد البرازيل هى أول دولة تحصل على الميزة.

وأوضح أليكس أكرمان جرينبيرج، مدير المنتج للرسائل المباشرة على تويتر، أن الشركة ستختبر الرسائل المباشرة الصوتية قريبًا، وستكون البرازيل أول دولة يتم تضمينها في هذا الاختبار، وقال جرينبيرج: نحن نعلم أن الناس يريدون المزيد من الخيارات لكيفية التعبير عن أنفسهم في المحادثات ضمن تويتر على الصعيدين العام والخاص.

كما يوجد هناك خيار "رسالة تقرير" في حالة قيام شخص ما بإساءة استخدام الرسائل المباشرة الصوتية، وهو أمر يمثل دائمًا مصدر قلق فيما يتعلق بالملفات الصوتية الخاصة، فيما تلقت تويتر انتقادات كبرى بعد الإعلان عن التغريدات الصوتية عندما أصبح من الواضح أن الشركة فشلت في التعامل مع إمكانية الوصول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية التأهيل تطلق تحدي " CadiDay " لمناهضة أشخاص ذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟