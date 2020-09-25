تويتر يختبر ميزة الرسائل الصوتية عبر الرسائل المباشرة

بعدما أتاحت منصة تويتر ميزة التغريدات الصوتية قبل عدة أشهر، بدأت الشركة مؤخرا مرحلة جديدة باختبار الرسائل الصوتية فى الرسائل المباشرة داخل التطبيق، بحيث تجرب فكرة السماح للأشخاص بتسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها عبر الرسائل المباشرة للأصدقاء وأفراد الأسرة على المنصة، على غرار ما هو موجود فى فيس بوك وإنستجرام.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فتعتبر آلية عمل الميزة سهلة جدًا، حيث تتيح إرسال الرسائل الصوتية مباشرة من خلال الضغط بشكل مطول على أيقونة التسجيل الصوتى الجديدة، ثم تركها لإرسال التسجيل عند الانتهاء من الحديث، فيما يمكن للمستقبل الاستماع للرسالة الصوتية بالنقر على أيقونة التشغيل.

لكن حتى الآن تقتصر ميزة الاستماع للرسائل الصوتية على تشغيلها وإيقافها فقط، دون خيار لتقديم الصوت وإرجاعه، وهو أمر طبيعى فى مرحلة الاختبار، وتأتى خطوة المحتوى الصوتى من تويتر بعد سنوات لظهوره فى الرسائل والمنشورات على منصات فيس بوك وإنستجرام وواتس آب وغيرها، فيما تعد البرازيل هى أول دولة تحصل على الميزة.

وأوضح أليكس أكرمان جرينبيرج، مدير المنتج للرسائل المباشرة على تويتر، أن الشركة ستختبر الرسائل المباشرة الصوتية قريبًا، وستكون البرازيل أول دولة يتم تضمينها في هذا الاختبار، وقال جرينبيرج: نحن نعلم أن الناس يريدون المزيد من الخيارات لكيفية التعبير عن أنفسهم في المحادثات ضمن تويتر على الصعيدين العام والخاص.

كما يوجد هناك خيار "رسالة تقرير" في حالة قيام شخص ما بإساءة استخدام الرسائل المباشرة الصوتية، وهو أمر يمثل دائمًا مصدر قلق فيما يتعلق بالملفات الصوتية الخاصة، فيما تلقت تويتر انتقادات كبرى بعد الإعلان عن التغريدات الصوتية عندما أصبح من الواضح أن الشركة فشلت في التعامل مع إمكانية الوصول.