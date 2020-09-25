سلطة الموانئ تشرع بتركيب ألواح طاقة شمسية بميناء غزة

غزة-الرأي

شرعت سلطة الموانئ البحرية بوزارة النقل والمواصلات بتركيب ألواح طاقة شمسية لتزويد ميناء غزة البحري بـ15 كليو واط من الكهرباء وذلك لخدمة قطاعي الصيد والمصطافين بإشراف الإدارة العامة للحاسوب.

بدوره،أكد أ. أنيس عرفات نائب مدير عام سلطة الموانئ البحرية أن الهدف من هذا المشروع توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة بحيث يستفيد منها قطاعي الصيد والمصطافين من خلال توفير إنارة على مدار الساعة وكذلك داخل مكاتب سلطة الموانئ البحرية في سبيل خدمة المواطنين.

وتابع عرفات بالقول أن ميناء غزة البحري عانى بشكل كبير من انقطاع التيار الكهرباء المتكرر وتوقف عمل سلطة الموانئ مما أثر على سير عمل الصيادين داخل المرفأ.

من ناحيته،أكد وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ على الضرورة المحلة لتنفيذ المشروع لتزويد ميناء غزة البحري بالطاقة الشمسية وحل مشكله انقطاع التيار الكهربائي وباعتبارها المتنفس الوحيد للمواطنين داخل قطاع غزة وذلك يخدم فئة كبيره من أبناء شعبنا من قطاع الصيد .

وطالب ابو شرخ المؤسسات المانحة المحلية و الدولية ضرورة إنقاذ ميناء غزة من الانهيار و تقديم الدعم اللازم لتعزيز اللسان الغربي مع دخول فصل الشتاء وحماية قوارب الصيادين في ظل ما يتعرض له الصيادين من ظروف اقتصادية قاسية بفعل انتشار فيروس كورونا والملاحقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم في عمق البحر.



