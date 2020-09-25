بلدية خان يونس :الانتهاء من تزويد شارع ابو ليلة بشبكة مياه جديدة

غزة-الرأي

انتهت طواقم صيانة شبكات المياه التابعة لدائرة الأشغال والصيانة في بلدية خان يونس والعاملة ضمن لجنة طوارئ جائحة كورونا من تمديد شبكة مياه جديدة في شارع أبو ليلة الواقع في حي الأمل غرب المدينة، وذلك ضمن الاجراءات المتبعة لتحسين وصول المياه للسكان خاصة المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية.

وذكر مسئول شعبة صيانة شبكات المياه أ. أيمن شهوان أن البلدية قد بادرت إلى تنفيذ الشبكة الجديدة عقب ظهور مشكلة تتمثل في نقص بكميات المياه التي تصل للسكان في المنطقة المذكورة، لافتًا إلى أن مجلس بلدية خان يونس وبمشاركة مسئولي قسم المياه بالبلدية قاموا بتنفيذ زيارة للمكان والاستماع إلى شكاوى المواطنين مع اجراء جولة بين شوارع المنطقة إلى جانب تفقد الشبكة القائمة سابقاً، وقد خلصت الزيارة إلى ضرورة تمديد شبكة جديدة واستبدال بعض خطوط المياه للعمل على التخفيف من معاناة السكان وتحسين وصول الكميات المناسبة لهم، في ظل الجائحة وارتفاع درجات الحرارة.

وبين شهوان أن الشبكة الجديدة التي تم تنفيذها اشتملت على تمديد خط بطول (240) مترًا بقطر (6) إنش، وتمديد أخر بطول (200) مترًا بقطر (4) إنش، وكذلك خط بطول (100) مترًا بقطر (2) إنش، مشيرًا إلى أنه تم توصيل المياه إلى أكثر من (300) بيت في منطقة بلوك (G) وشارع أبو ليلة.

