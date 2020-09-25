مجمع كمال عدوان ينظم حملة للتبرع بالدم

غزة-الرأي

نظم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية،حملة للتبرع بالدم بعنوان " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً " وذلك في مقره شمال غزة.

وجاء بذلك بمشاركة، عقيد أحمد الكحلوت مدير مجمع كمال عدوان الطبي ومدير التمريض بالمجمع الحكيم عيد صباح، ومدير الشؤون الفنية المقدم حابس أبو دعيج.

بدوره، أوضح مدير المختبر المركزي في مجمع كمال عدوان رائد رامي المصري أن االحملة، التي نُظمت بالتنسيق مع جمعية بنك الدم المركزي، جُمِع خلالها 40 وحدة دم من فصائل متعددة.

ولفت إلى أن الحملة جاءت لتزويد المجمع بوحدات الدم اللازمة لسد النقص الكبير الذي يعانيه المختبر، منوهاً إلى أن الحملة تُنظم يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع.

وثمن المصري مشاركة المواطنين في التبرع بالدم خلال الحملة، مبيناً أن التبرع بالدم يعد من الأساسيات التي من المفترض أن يعتمدها الإنسان لما في ذلك من أثر كبير في إنقاذ حياة المرضى.

وأشار إلى أن الحملة انطلقت وفقًا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والوقاية منه، وهي تأتي ضمن سلسلة حملات سينفذها المُجمع مستقبلًا، بالتعاون مع بنك الدم المركزي.