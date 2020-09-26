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وست بروميتش في مهمة صعبة أمام تشيلسي.

26 أيلول / سبتمبر 2020 08:18

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يحل فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره وست بروميتش ألبيون الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الفراعنة، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وذلك على ملعب ذا هاوثورنس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وكانت البداية للبلوز مميزة بفوز ثمين على برايتون بثلاثية لهدف، أما الجولة الثانية فقد تعثر وتلقى الخسارة من حامل اللقب ليفربول بهدفين دون رد، ليبقى في جعبته 3 نقاط جعلته في المركز الحادي عشر على جدول الترتيب.

ومن المنتظر أن يعمل مدرب الفريق فرانك لامبارد على تصحيح الأخطاء التي وقع لاعبوه بها في المباراة الماضية، من أجل العودة إلى سكة الانتصارات وعدم الوقوع في العقبات مرة أخرى ووقف نزيف النقاط، لأن هدف البلوز هذا الموسم هو المنافسة على اللقب لاسيما بعد الصفقات العديدة التي تعاقد معها الفريق وكلفت النادي أكثر من 250 مليون يورو.

في المقابل، فإن فريق وست بروميتش ألبيون يحتل المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بدون نقاط، حيث خسر في المباراتين، الأولى أمام ليستر سيتي بنتيجة 3-0، والثانية خسرها أمام إيفرتون بنتيجة 5-2.

من جانبه أكد الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفنى لفريق وست بروميتش ألبيون، أن مدافع منتخب مصر أحمد حجازي عاد للتدريبات مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة، حيث كان حجازى قد غاب عن المباريات الثلاث الماضية للفريق الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة التى كان يُعانى منها فى أوتار الركبة.

وقال بيليتش خلال المؤتمر الصحفى لمباراة فريقه ضد تشيلسي، "أحمد حجازى عاد للتدريبات أمس الخميس"، ورفض بيليتش تقديم إجابة واضحة على إمكانية مشاركة حجازى فى مباراة الغد حيث علق بكلمة واحد فقط، "سنرى".

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