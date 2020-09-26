ميلان يستهدف التعاقد مع الجوهرة النرويجية هاوجى

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادى ميلان بالحصول على خدمات النجم النرويجى الشاب ينس بيتر هاوجى، جناح فريق بودو جليمت، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد المستوى الرائع الذى ظهر عليه، خلال مواجهة الفريقين، مساء الخميس، فى الدور الثالث من الدوري الأوروبي.

وذكرت شبكة "سكاى سبورتس" الإيطالية أن الجوهرة النرويجية بيتر هاوجى، خطف أنظار مسئولى ميلان، بعد الأداء المميز، الذى ظهر عليه، خلال مواجهة الفريقين، فى الدوري الثالث من الدوري الأوروبي.

وأضافت سكاى أن إدارة الروسونيرى تستعد لتقديم عرضا رسميا، لإدارة بودو جليمت النرويجى، لضم اللاعب صاحب الـ20 عاما، خلال الميركاتو الصيفى الجاري.

وكان هاوجى تألق فى لقاء ميلان، من خلال صناعة هدف فريقه الأول، كما سجل ثانى الأهداف، فى المباراة التى حسمها الروسونيرى بصعوبة، بنتيجة 3 – 2.

وتأهل ميلان لمواجهة فريق ريو أفى البرتغالى، فى الدور المؤهل لمرحلة مجموعات الدوري الأوروبي. وحقق الروسونيرى الفوز على ضيفه فريق بولونيا، الاثنين، الماضى، بثنائية النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، فى الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.