أرسنال يقترب من ضم حسام عوار نجم ليون الفرنسى

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن اقتراب أرسنال الإنجليزي، من الحصول على خدمات نجم فريق ليون، حسام عوار، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد توصل مسئولى الجانرز لاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية فى عقده، وقالت شبكة "تيلي فوت" الفرنسية إن أرسنال نجح فى التوصل لاتفاق مع حسام عوار، نجم وسط فريق ليون الفرنسي، على البنود الشخصية فى عقده مع الجانرز، وأضافت الشبكة الفرنسية، أن مسئولى النادى اللندنى، سيقومون خلال الفترة المقبلة، بالتفاوض مع إدارة ليون، من أجل التوصل لإتفاق حول القيمة المادية للصفقة.

وأِشار التقرير الفرنسي إلى أن أرسنال نجح فى إقناع لاعب ليون، الذى كان يفضل الإنتقال إلى يوفنتوس أو برشلونة، ولكن لم يتواصل الثنائي معه، من أجل الحصول على خدماته.

ولفت حسام عوار، نجم ليون، الإنظار إليه، خلال الموسم الماضى، بعد قيادته لفريق للوصول إلى نصف نهائي دورى ابطال أوروبا، قبل أن يخسر من بايرن ميونخ، بطل المسابقة، بثلاثية نظيفة.

وخاض اللاعب صاحب الـ22 عاما، الموسم الماضى، 41 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 9 أهداف. وكان أرسنال نجح فى تحقيق الفوز، خلال أول مواجهتين له فى الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2020 – 2021، على حساب كلا من فولهام ووست هام يونايتد، بنتيجة 3 – 0 و2 – 1.