يعنى إيه تقنية WiFi-Calling.. وكيف تستخدمها على هاتفك؟

انتشرت خلال الفترة الماضية تقنية WiFi-Calling أو إجراء المكالمات عبر الواي فاي بين المستخدمين، حيث أصبحت مدعومة في المزيد من الدول، خاصة وأنها كانت متاحة في البداية لعدد محدود من الدول، وفيما يلى نعرض ما هي تقنية WiFi-Calling وفيم تستخدم.

تقنية الـ WiFi-Calling

هي عبارة عن تقنية تتيح مستخدمي الهواتف الذكية إجراء وتلقي مكالمات صوتية، بعيدًا عن شبكات الهواتف الخلوية، حيث يتم ذلك بالاعتماد على شبكة الواي فاي فقط، حيث تعتبر مفيدة للغاية في المناطق التى لا تمتلك شبكات خلوية أو المناطق التي تكون فيها الشبكة ضعيفة، وقد كان الظهور الأول لهذه التقنية في عام 2014، وذلك منذ أن أعلنت آبل عن إصدارها iOS 8.

لكنها في نفس الوقت تختلف عن خدمات الاتصال التي تعتمد على الإنترنت، حيث تُتيح تطبيقات مثل ماسنجر وواتس اب وغيرها في إجراء مكالمات صوتية عبر شبكة الواي فاي، ومع ذلك، تتطلّب هذه الخدمات رقم هاتفك كشرط لاستخدامها، وهذا يدفعها بالحصول على معلومات خاصة بك، أما خدمة WiFi-Calling، فلا تطلب منك أي معلومات أو أي شيء من هذا القبيل.

كما لا تعتمد خدمة WiFi-Calling على نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، بل تعتمد على شبكة الهاتف الخلوية، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب منك خدمات الاتصال إضافة جهات اتصال، أما WiFi-Calling فهي تستخدم جهات اتصال بشكل مباشر دون إضافة.