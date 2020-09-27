زيدان يصل للإنتصار المئوى فى الدورى الإسبانى

حقق الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، رقما مميزا فى انتصار الفريق الملكى على ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت مساء السبت، على ملعب "بينتو فيامارين" وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى الإسبانى، ووصل زيدان وفقا للإحصائية التى نشرتها شبكة "أوبتا" المتخصصة فى الأرقام القياسية، إلى الانتصار رقم 100 له فى الدورى الإسبانى مع الريال فى 147 مباراة (30 تعادلاً و17 هزيمة).

ويعد المدرب الأسطورى ميجيل مونيوز الوحيد الذى يسبق زيدان من حيث عدد الانتصارات مع الريال فى الدورى، محققا 257 انتصار.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس فى جدول ترتيب بطولة الدورى الإسبانى برصيد 4 نقاط ولديه مباراة مؤجلة، بينما يأتى ريال بيتيس بالمرتبة الثانية برصيد 6 نقاط.

وبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمى: كورتوا / خط الدفاع: كارفاخال - راموس - فاران – ميندى / خط الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردى / خط الهجوم: أوديجارد - يوفيتش – بنزيما.

وغاب عن الريال اليوم، إيدين هازادر وماركو أسينسيو، وإيدير ميليتاو، وماريانو دياز ومارسيلو بداعى الإصابة