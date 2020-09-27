راموس ينقذ ريال مدريد من السقوط ضد بيتيس فى لقاء مثير بالليجا

حقق فريق ريال مدريد الإسبانى، فوزا مثيرا على نظيره ريال بيتيس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "بينتو فيامارين" معقل الفريق الأندلسى، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وبيتيس

تقدم الريال أولا بهدف للأوروجويانى فيدى فالفيردى فى الدقيقة 14 بعد تلقيه عرضية رائعة من الفرنسى كريم بنزيما أمام المرمى، ثم نجح الدولى الجزائرى عيسى ماندى من تسجيل هدف التعادل لريال بيتيس فى الدقيقة 35 من ضربة رأس، وبعدها أضاف البرتغالى ويليام كارفاليو الهدف الثانى فى الدقيقة 37 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفى الشوط الثانى، تعادل ريال مدريد بهدف أحرزه مدافع بيتيس إيمرسون فى مرماه بالدقيقة 48، وتعرض اللاعب للطرد بعدها فى الدقيقة 67 لإعاقته لوكا يوفيتش المنفرد بالمرمى، ليكمل بيتيس المباراة بـ 10 لاعبين.

واستطاع القائد سيرجيو راموس تسجيل هدف الفوز لصالح ريال مدريد فى الدقيقة 82 من ركلة جزاء، بعد أن عاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو لوجود لمسة يد على مدافع بيتيس

بتلك النتيجة، يحتل ريال مدريد المركز الخامس فى جدول ترتيب بطولة الدورى الإسبانى برصيد 4 نقاط ولديه مباراة مؤجلة، بينما يأتى ريال بيتيس بالمرتبة الثانية برصيد 6 نقاط.

وبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمى: كورتوا / خط الدفاع: كارفاخال - راموس - فاران – ميندى / خط الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردى / خط الهجوم: أوديجارد - يوفيتش – بنزيما.

وغاب عن الريال اليوم، إيدين هازادر وماركو أسينسيو، وإيدير ميليتاو، وماريانو دياز ومارسيلو بداعى الإصابة.

وبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمى: كورتوا / خط الدفاع: كارفاخال - راموس - فاران – ميندى / خط الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردى / خط الهجوم: أوديجارد - يوفيتش – بنزيما.