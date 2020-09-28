تقنية للتعرف على بصمة الأنف للحيوانات الأليفة في الصين

عُرضت في مؤتمر "INCLUSION" الأول للتكنولوجيا المالية الذي افتتح في شانغهاي ، امس الخميس، تقنية التعرف على بصمة الأنف للحيوانات الأليفة، طورتها مجموعة "آنت"، الشركة الأم لشركة "عليباي"، رائد الدفع عبر الهاتف المحمول في الصين، وسيتم تطبيقها في المزيد من خدمات الحيوانات الأليفة.

وتشبه بصمات الأنف للحيوانات الأليفة بصمات الأصابع البشرية لأنها فريدة من نوعها. ويمكن لتقنية التعرف على بصمات الأنف التي طورتها مجموعة "آنت" تحديد الحيوانات الأليفة بدقة خلال ثانية واحدة. والتقنية متاحة حاليا للكلاب والقطط وتم استخدامها في منتجات "عليباي" للتأمين على الحيوانات الأليفة.

وجاء هو جيانغ تشنغ، مدرب حيوانات أليفة يتمتع بخبرة ثماني سنوات في تدريب الكلاب العسكرية، إلى المؤتمر لتحدي التكنولوجيا وهو على ثقة بمعرفته الجيدة لعادات وخصائص الكلاب المختلفة. ومع ذلك، انبهر بثلاثة كلاب متشابهة للغاية، وفشل في تحديد الكلاب بشكل صحيح.

وباستخدام هذه التقنية، يمكن لـ "عليباي" إنشاء ملف إلكتروني لكل حيوان أليف مؤمن عليه استنادًا إلى معلومات بصمة الأنف الخاصة بالحيوان الأليف. ويمكن لأصحاب الحيوانات الأليفة مسح أنوف حيواناتهم الأليفة لتقديم مطالبة بالحصول على التعويض من التأمين.

ووفقاً لكتاب أبيض عن أعمال الحيوانات الأليفة في الصين، نشره موقع صناعة الحيوانات الأليفة الصينية goumin.com، تجاوز الاستهلاك الحضري لسوق الحيوانات الأليفة في الصين 200 مليار يوان (حوالي 29.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2019، مع وجود 99.15 مليون كلب وقط أليف في المناطق الحضرية الصينية.

وقال وانغ فانغ، المدير العام للتأمين على الممتلكات في مجموعة "آنت": " بالنسبة لكثير من الناس، تعد الحيوانات الأليفة من أفراد الأسرة المهمين. من المتوقع أن يتم ترويج تطبيق التعرف على بصمات الأنف في جميع انحاء البلاد ".

وفي المستقبل، من المحتمل تطبيق تقنية التعرف على بصمة الأنف للحيوانات الأليفة لإدارة الحيوانات الأليفة في المناطق الحضرية في الصين، والتي ستوفر كل الحيوانات الأليفة بالهوية الإلكترونية الخاصة بها لتحسين كفاءة الإدارة.