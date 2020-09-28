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اجتماعات Google Meet لن تتجاوز 60 دقيقة ابتداء من 30 سبتمبر

28 أيلول / سبتمبر 2020 07:48

اجتماعات Google Meet لن تتجاوز 60 دقيقة ابتداء من 30 سبتمبر
اجتماعات Google Meet لن تتجاوز 60 دقيقة ابتداء من 30 سبتمبر


قالت جوجل، إنها ستسمح باجتماعات غير محدودة في نظامها الأساسي للدردشة المرئية Google Meet لجميع المستخدمين حتى 30 سبتمبر، ويبدو أن الشركة ملتزمة بهذا الجدول الزمني، وبالفعل بعد 30 سبتمبر، ستقتصر الإصدارات المجانية من Meet على الاجتماعات التي لا تزيد مدتها عن 60 دقيقة، ووفقا لما ذكره موقع "The verge"، قال متحدث باسم Google في رسالة بريد إلكتروني: "ليس لدينا أي شيء نتحدث عنه بخصوص التغييرات التي تم إجراؤها على العرض الترويجي وانتهاء صلاحية الميزات المتقدمة، وإذا تغير هذا، فسنحرص على إعلامك بذلك."
 
كما أنه بموجب التمديد، يمكن لأي شخص لديه حساب جوجل إنشاء اجتماعات مجانية مع ما يصل إلى 100 شخص، وبدون حد زمني.
 
وستختفي أيضًا يوم 30 سبتمبر إمكانية الوصول إلى الميزات المتقدمة لعملاء G Suite وG Suite for Education، بما في ذلك السماح باجتماعات تصل إلى 250 مشاركًا، والبث المباشر لما يصل إلى 100000 شخص في نطاق واحد، والقدرة على حفظ تسجيلات الاجتماعات في جوجل درايف. 
 
وعادةً ما تكون هذه الميزات متاحة فقط للعملاء في فئة "المؤسسة" في G Suite، والتي تكلف 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.
 
كان Google Meet وغيره من منصات مؤتمرات الفيديو يطاردون نجاح Zoom أثناء جائحة فيروس كورونا، حيث تجاوز 100 مليون مشارك يوميًا في أبريل، ولكن بالطبع ما يعنيه هذا الموعد النهائي لمعظم المستخدمين الذين لا يرغبون في التحديث إلى خطة Meet مدفوعة هو أنه سيتعين عليهم قصر مكالماتهم الجماعية على 60 دقيقة أو أقل. 
 

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