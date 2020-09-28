لليوم الثاني على التوالي... فتح معبر رفح استثنائياً

غزة- الرأي:

فتحت السلطات المصرية معبر رفح لليوم الثاني على التوالي لفتحه استثنائيًا منذ الإعلان عن اكتشاف حالات كورونا داخل المجتمع في قطاع غزة.

وذكرت إدارة المعبر أن حصيلة عمل معبر رفح في يومه الأول أمس الأحد، كانت كالآتي: مغادرة 710 مسافرين ووصول 467 عائدًا وإرجاع 14 مسافرا.

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، قد أعلنت عن تعديل توقيت نقل المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح، أماكن تواجدهم في المحافظات إلى المعبر، سيكون الساعة 4:00 فجراً في الأماكن التي تم الإعلان عنها في جميع المحافظات.